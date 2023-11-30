30 ноября 2023

В ХМАО начальник отдела полиции осужден за разглашение государственной тайны

В ХМАО начальник отдела полиции получил год условно за разглашение гостайны
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Осужденный получил условный срок Фото:

В ХМАО начальник отдела полиции Александр Обухов получил срок за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ по Тюменской области.

«Указанный гражданин, в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по хранению государственной тайны и был предупрежден об уголовной ответственности за ee разглашение. Тем не менее, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуск к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе», — сообщили агентству в пресс-службе.

Следственное отделение РУ ФСБ России по Тюменской области расследовало уголовное дело по статье «разглашение государственной тайны». Обухов получил год лишения свободы условно, в течение года ему также запрещено работать в госслужбе или органах местного самоуправления. Приговор суда вступил в законную силу. Обухов работал начальником отдела по борьбе с наркотиками в УМВД Сургута.

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В ХМАО начальник отдела полиции Александр Обухов получил срок за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. «Указанный гражданин, в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по хранению государственной тайны и был предупрежден об уголовной ответственности за ee разглашение. Тем не менее, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуск к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе», — сообщили агентству в пресс-службе. Следственное отделение РУ ФСБ России по Тюменской области расследовало уголовное дело по статье «разглашение государственной тайны». Обухов получил год лишения свободы условно, в течение года ему также запрещено работать в госслужбе или органах местного самоуправления. Приговор суда вступил в законную силу. Обухов работал начальником отдела по борьбе с наркотиками в УМВД Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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