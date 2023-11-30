В ХМАО начальник отдела полиции осужден за разглашение государственной тайны

В ХМАО начальник отдела полиции получил год условно за разглашение гостайны

01 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Осужденный получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО начальник отдела полиции Александр Обухов получил срок за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. «Указанный гражданин, в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по хранению государственной тайны и был предупрежден об уголовной ответственности за ee разглашение. Тем не менее, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуск к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе», — сообщили агентству в пресс-службе. Следственное отделение РУ ФСБ России по Тюменской области расследовало уголовное дело по статье «разглашение государственной тайны». Обухов получил год лишения свободы условно, в течение года ему также запрещено работать в госслужбе или органах местного самоуправления. Приговор суда вступил в законную силу. Обухов работал начальником отдела по борьбе с наркотиками в УМВД Сургута.

В ХМАО начальник отдела полиции Александр Обухов получил срок за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. «Указанный гражданин, в соответствии с должностной инструкцией принял обязательство по хранению государственной тайны и был предупрежден об уголовной ответственности за ee разглашение. Тем не менее, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуск к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе», — сообщили агентству в пресс-службе. Следственное отделение РУ ФСБ России по Тюменской области расследовало уголовное дело по статье «разглашение государственной тайны». Обухов получил год лишения свободы условно, в течение года ему также запрещено работать в госслужбе или органах местного самоуправления. Приговор суда вступил в законную силу. Обухов работал начальником отдела по борьбе с наркотиками в УМВД Сургута.