В Перми компания экс-губернатора лишилась права использовать бренд «Семья»

Логотип «Семьи» может использовать только ТРЦ на улице Революции, 13 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

У пермской компании ООО «Семья», которая входила в холдинг бывшего губернатора края Олега Чиркунова, отозвали лицензию на использование одноименного товарного знака. Речь идет о знакомом пермякам желто-зеленом логотипе супермаркета «Семья». С конца ноября 2023 года использовать его может только ООО «Управление недвижимости „Экс“», которой принадлежит гипермаркет на улице Революции, 13.

«Государственная регистрация прекращения права использования товарного знака по договору. Лицо, предоставляющее право использования: ООО „Управление недвижимости ‚Экс‘“. Лицо, которому было предоставлено право использования: ООО „Семья“. Дата прекращения права использования: 28.11.2023», — говорится в документе на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Уточняется, что стороны расторгли договор по взаимному согласию. Ранее стало известно, что ООО «Семья» решили ликвидировать. В 2021 году Чиркунов продал торговую сеть федеральному ритейлеру «Лента» почти за 2,5 млрд рублей. После заключения сделки «Лента» закрыла в Перми магазины «Семья», которые не приносили должной прибыли. Помимо этого холдинг экс-губернатора продал логистический центр под Пермью и торговый центр в Березниках.