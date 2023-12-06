Уволенные главы курганских сельсоветов выиграли суды у центра занятости

Суд встал на сторону уволенных глав курганских сельсоветов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие председатели сельсоветов Притобольного округа, уволенные в результате муниципальной реформы, выиграли суды у местного центра занятости. Причиной исков стал отказ в постановке на учет после увольнения. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие»

«Возложить на ГКУ „Центр занятости населения Звериноголовского и Притобольного районов Курганской области“ обязанность признать [граждан] безработными», — сообщается в материалах Притобольного районного суда. Отказы в постановке на учет и выплате пособия по безработице получили уволенные летом руководители местных сельсоветов Валерий Ходак и Александр Злыднев.

Бывшие главы были уволены летом по решению районной Думы в рамках муниципальной реформы. После увольнения мужчины обратились в центр занятости с заявлением о постановке на учет. Им было отказано, поскольку они были указаны членами ликвидационных комиссий сельсоветов.

Встать на учет им удалось через два месяца. Безработные опротестовали в суде решения центра. Им удалось доказать, что без работы они остались сразу после увольнения. Суд признал постановления центра занятости незаконным и обязал выплатить истцам пособия по безработице, начиная с момента обращения.

Ранее URA.RU сообщало, что около 1500 курганских чиновников попадут под сокращение. Уменьшение численности служащих произойдет в результате муниципальной реформы.