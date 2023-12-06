Уволенные главы курганских сельсоветов выиграли суды у центра занятости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, конституция рф, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, конститцуция, безработный
Суд встал на сторону уволенных глав курганских сельсоветов Фото:

Бывшие председатели сельсоветов Притобольного округа, уволенные в результате муниципальной реформы, выиграли суды у местного центра занятости. Причиной исков стал отказ в постановке на учет после увольнения. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие»

«Возложить на ГКУ „Центр занятости населения Звериноголовского и Притобольного районов Курганской области“ обязанность признать [граждан] безработными», — сообщается в материалах Притобольного районного суда. Отказы в постановке на учет и выплате пособия по безработице получили уволенные летом руководители местных сельсоветов Валерий Ходак и Александр Злыднев.

Бывшие главы были уволены летом по решению районной Думы в рамках муниципальной реформы. После увольнения мужчины обратились в центр занятости с заявлением о постановке на учет. Им было отказано, поскольку они были указаны членами ликвидационных комиссий сельсоветов.

Встать на учет им удалось через два месяца. Безработные опротестовали в суде решения центра. Им удалось доказать, что без работы они остались сразу после увольнения. Суд признал постановления центра занятости незаконным и обязал выплатить истцам пособия по безработице, начиная с момента обращения.

Ранее URA.RU сообщало, что около 1500 курганских чиновников попадут под сокращение. Уменьшение численности служащих произойдет в результате муниципальной реформы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшие председатели сельсоветов Притобольного округа, уволенные в результате муниципальной реформы, выиграли суды у местного центра занятости. Причиной исков стал отказ в постановке на учет после увольнения. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие» «Возложить на ГКУ „Центр занятости населения Звериноголовского и Притобольного районов Курганской области“ обязанность признать [граждан] безработными», — сообщается в материалах Притобольного районного суда. Отказы в постановке на учет и выплате пособия по безработице получили уволенные летом руководители местных сельсоветов Валерий Ходак и Александр Злыднев. Бывшие главы были уволены летом по решению районной Думы в рамках муниципальной реформы. После увольнения мужчины обратились в центр занятости с заявлением о постановке на учет. Им было отказано, поскольку они были указаны членами ликвидационных комиссий сельсоветов. Встать на учет им удалось через два месяца. Безработные опротестовали в суде решения центра. Им удалось доказать, что без работы они остались сразу после увольнения. Суд признал постановления центра занятости незаконным и обязал выплатить истцам пособия по безработице, начиная с момента обращения. Ранее URA.RU сообщало, что около 1500 курганских чиновников попадут под сокращение. Уменьшение численности служащих произойдет в результате муниципальной реформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...