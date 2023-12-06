В ХМАО водители раскупили бензин на заправках

В Нижневартовске жители раскупили бензин на некоторых автозаправках. Автомобилисты связывают повышенный спрос на топливо с сильными морозами, из-за которых машины регулярно приходится прогревать на автозапуске. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане.
«Заезжал вчера днем на заправку, очередь была неимоверная. Решил вернуться вечером, когда будет поменьше машин. Но часов в девять наткнулся на таблички „ТРК [бензоколонка] не работает“. Заправился только где-то на третьей заправке. Ну, оно и неудивительно, все полный бак льют, чтобы ночью с автозапуском на нуле не остаться», — рассказал агентству один из клиентов.
По словам автомобилистов, наибольшим спросом пользуется 95-й бензин. «Обычно возле дома заправляюсь на Маршала Жукова. А в этот раз пришлось аж на кольцо к „Алеше“ ехать (монумент „Покорителям Самотлора“ на выезде из города — прим. URA.RU). И то, там был только 92-й. Сегодня на работу ехала, вроде бензин был, но очереди снова большие», — добавляет другая автомобилистка.
Ранее URA.RU рассказывало о крупнейших городах ХМАО с самым дешевым бензином. Тогда в топе оказался Сургут.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.