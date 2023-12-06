В ХМАО водители раскупили бензин на заправках

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Кризис в Югре. Ханты-Мансийск, бензин, заправка, топливо
Нижневартовцы скупают бензин из-за сильных морозов Фото:

В Нижневартовске жители раскупили бензин на некоторых автозаправках. Автомобилисты связывают повышенный спрос на топливо с сильными морозами, из-за которых машины регулярно приходится прогревать на автозапуске. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане.

«Заезжал вчера днем на заправку, очередь была неимоверная. Решил вернуться вечером, когда будет поменьше машин. Но часов в девять наткнулся на таблички „ТРК [бензоколонка] не работает“. Заправился только где-то на третьей заправке. Ну, оно и неудивительно, все полный бак льют, чтобы ночью с автозапуском на нуле не остаться», — рассказал агентству один из клиентов.

По словам автомобилистов, наибольшим спросом пользуется 95-й бензин. «Обычно возле дома заправляюсь на Маршала Жукова. А в этот раз пришлось аж на кольцо к „Алеше“ ехать (монумент „Покорителям Самотлора“ на выезде из города — прим. URA.RU). И то, там был только 92-й. Сегодня на работу ехала, вроде бензин был, но очереди снова большие», — добавляет другая автомобилистка.

Ранее URA.RU рассказывало о крупнейших городах ХМАО с самым дешевым бензином. Тогда в топе оказался Сургут.

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В Нижневартовске жители раскупили бензин на некоторых автозаправках. Автомобилисты связывают повышенный спрос на топливо с сильными морозами, из-за которых машины регулярно приходится прогревать на автозапуске. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане. «Заезжал вчера днем на заправку, очередь была неимоверная. Решил вернуться вечером, когда будет поменьше машин. Но часов в девять наткнулся на таблички „ТРК [бензоколонка] не работает“. Заправился только где-то на третьей заправке. Ну, оно и неудивительно, все полный бак льют, чтобы ночью с автозапуском на нуле не остаться», — рассказал агентству один из клиентов. По словам автомобилистов, наибольшим спросом пользуется 95-й бензин. «Обычно возле дома заправляюсь на Маршала Жукова. А в этот раз пришлось аж на кольцо к „Алеше“ ехать (монумент „Покорителям Самотлора“ на выезде из города — прим. URA.RU). И то, там был только 92-й. Сегодня на работу ехала, вроде бензин был, но очереди снова большие», — добавляет другая автомобилистка. Ранее URA.RU рассказывало о крупнейших городах ХМАО с самым дешевым бензином. Тогда в топе оказался Сургут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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