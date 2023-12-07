07 декабря 2023
06 декабря 2023

Маршрут основателей Нового Уренгоя повторят реконструкторы

В ЯНАО повторят маршрут первопроходцев Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция Корсунь-Шевченковской операции. Свердловская область, Верхняя Пышма, историческая реконструкция, реконструкторы, реконструкция боя, вермахт, солдат вермахта, historical reenactment
Историческая реконструкция первопроходцев Нового Уренгоя Фото:

В ЯНАО будет проведена реконструкция по маршруту первопроходцев Нового Уренгоя. Участники самой первой экспедиции снова пройдут этот путь, сообщили в мэрии города.

«10 декабря состоится историческая реконструкция — прибытие первого десанта первопроходцев. <…> Примечательно, что в исторической реконструкции примут участие те самые комсомольцы-добровольцы, а сегодня ветераны Севера — Иван Ужегов, Владимир Верещагин, Алексей Шестаков, Петр Данильченко», — написали власти в своих социальных сетях.

В 1973 году отряд надымских начал пробивать зимник из Пангод в поселок Ягельное, который через два года переименовали в Новый Уренгой. Организаторы реконструкции решили повторить их путь. 10 декабря в 10:00 утра жители ЯНАО выедут из поселка Пангоды, а в 15:00 их торжественно встретят на городской площади Нового Уренгоя.

Департамент культуры уже сообщил о планах мероприятий на 2024 год. Крупным событием станет Международный конкурс «Симфония Ямала».

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В ЯНАО будет проведена реконструкция по маршруту первопроходцев Нового Уренгоя. Участники самой первой экспедиции снова пройдут этот путь, сообщили в мэрии города. «10 декабря состоится историческая реконструкция — прибытие первого десанта первопроходцев. <…> Примечательно, что в исторической реконструкции примут участие те самые комсомольцы-добровольцы, а сегодня ветераны Севера — Иван Ужегов, Владимир Верещагин, Алексей Шестаков, Петр Данильченко», — написали власти в своих социальных сетях. В 1973 году отряд надымских начал пробивать зимник из Пангод в поселок Ягельное, который через два года переименовали в Новый Уренгой. Организаторы реконструкции решили повторить их путь. 10 декабря в 10:00 утра жители ЯНАО выедут из поселка Пангоды, а в 15:00 их торжественно встретят на городской площади Нового Уренгоя. Департамент культуры уже сообщил о планах мероприятий на 2024 год. Крупным событием станет Международный конкурс «Симфония Ямала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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