Общество Маршрут основателей Нового Уренгоя повторят реконструкторы В ЯНАО повторят маршрут первопроходцев Нового Уренгоя 08 декабря 2023 в 06:15 Размер текста - 17 + Историческая реконструкция первопроходцев Нового Уренгоя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО будет проведена реконструкция по маршруту первопроходцев Нового Уренгоя. Участники самой первой экспедиции снова пройдут этот путь, сообщили в мэрии города. «10 декабря состоится историческая реконструкция — прибытие первого десанта первопроходцев. <…> Примечательно, что в исторической реконструкции примут участие те самые комсомольцы-добровольцы, а сегодня ветераны Севера — Иван Ужегов, Владимир Верещагин, Алексей Шестаков, Петр Данильченко», — написали власти в своих социальных сетях. В 1973 году отряд надымских начал пробивать зимник из Пангод в поселок Ягельное, который через два года переименовали в Новый Уренгой. Организаторы реконструкции решили повторить их путь. 10 декабря в 10:00 утра жители ЯНАО выедут из поселка Пангоды, а в 15:00 их торжественно встретят на городской площади Нового Уренгоя. Департамент культуры уже сообщил о планах мероприятий на 2024 год. Крупным событием станет Международный конкурс «Симфония Ямала». В ЯНАО будет проведена реконструкция по маршруту первопроходцев Нового Уренгоя. Участники самой первой экспедиции снова пройдут этот путь, сообщили в мэрии города. «10 декабря состоится историческая реконструкция — прибытие первого десанта первопроходцев. <…> Примечательно, что в исторической реконструкции примут участие те самые комсомольцы-добровольцы, а сегодня ветераны Севера — Иван Ужегов, Владимир Верещагин, Алексей Шестаков, Петр Данильченко», — написали власти в своих социальных сетях. В 1973 году отряд надымских начал пробивать зимник из Пангод в поселок Ягельное, который через два года переименовали в Новый Уренгой. Организаторы реконструкции решили повторить их путь. 10 декабря в 10:00 утра жители ЯНАО выедут из поселка Пангоды, а в 15:00 их торжественно встретят на городской площади Нового Уренгоя. Департамент культуры уже сообщил о планах мероприятий на 2024 год. Крупным событием станет Международный конкурс «Симфония Ямала». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям