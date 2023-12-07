В Свердловской области зависли дела 11 переселенцев из Бахмута

08 декабря 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Вынужденные переселенцы не могут предоставить все данные, чтобы получать льготы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вынужденным переселенцам из Артемовска (Бахмут), которые проживают на территории Свердловской области, не могут выплатить пенсии. В списке на получение выплат 11 человек. Об этом журналисту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «На сегодняшний день в списке на получение пенсий 11 человек. Все они бежали из Бахмута к нам на Урал. Такая ситуация возникла из-за того, что отсутствуют документы. Многие из них бежали, оставив все дома, ничего с собой брали. Мы делаем все необходимое, чтобы эти люди стали получателями всех льгот, положенных им по закону», — отметила Мерзлякова в беседе с корреспондентом агентства. URA.RU писало о том, что люди, переселившиеся в Свердловскую область с освобожденных территорий Украины, не могут восстановить документы, чтобы получить пенсию, учитывающую их профессиональный опыт. Речь идет о тех беженцах, которые работали в бюджетных сферах и на промышленных предприятиях.

Вынужденным переселенцам из Артемовска (Бахмут), которые проживают на территории Свердловской области, не могут выплатить пенсии. В списке на получение выплат 11 человек. Об этом журналисту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «На сегодняшний день в списке на получение пенсий 11 человек. Все они бежали из Бахмута к нам на Урал. Такая ситуация возникла из-за того, что отсутствуют документы. Многие из них бежали, оставив все дома, ничего с собой брали. Мы делаем все необходимое, чтобы эти люди стали получателями всех льгот, положенных им по закону», — отметила Мерзлякова в беседе с корреспондентом агентства. URA.RU писало о том, что люди, переселившиеся в Свердловскую область с освобожденных территорий Украины, не могут восстановить документы, чтобы получить пенсию, учитывающую их профессиональный опыт. Речь идет о тех беженцах, которые работали в бюджетных сферах и на промышленных предприятиях.