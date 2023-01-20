Беженцы с Украины не могут восстановить документы для получения пенсий в РФ

У беженцев с Украины возникли сложности с документами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Беженцы, переселившиеся в Свердловскую область с освобожденных территорий Украины, не могут восстановить документы, чтобы получить пенсию, учитывающую их профессиональный опыт. Речь идет о тех беженцах, которые работали в бюджетных сферах и на промышленных предприятиях. Об этом URA.RU рассказали вынужденные переселенцы на анонимных условиях. В региональном Социальном фонде РФ корреспонденту URA.RU рассказали о том, каким образом беженцам начисляются пенсии.

«Многие беженцы бежали с бывших территорий Украины, прихватив только паспорта. Никаких трудовых книжек с собой не брали. Многие данные не хранились в электронном формате. Как эту информацию восстановить, пока нет никакого понимания. Просто обидно, что отдав 30-40 лет больнице, школе или заводу, на выходе будешь получать такую же пенсию, как и те, кто не работал вовсе», — делятся переселенцы с освобожденных территорий.

В региональном Социальном фонде РФ журналисту агентства заявили, что пенсионное обеспечение граждан, переселившихся в Свердловскую область с территорий новых субъектов РФ (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей), осуществляется в соответствии с российским законодательством.

«Согласно пенсионному законодательству, лицам, достигшим пенсионного возраста, производится назначение пенсии с учетом информации гражданина о прекращении выплаты пенсии или ежемесячной пенсионной выплаты по прежнему месту жительства. Для назначения пенсии принимаются имеющиеся документы о стаже, заработке, наличии детей. Кроме того, органы Социального фонда самостоятельно направляют необходимые запросы в новые субъекты. Размер страховой пенсии по старости для каждого гражданина определяется индивидуально и зависит от его стажа и заработка. Если у обратившегося никаких документов, кроме российского паспорта нет, то рассматривается вопрос о возможности назначения социальной пенсии», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что беженцы пенсионного возраста с Украины, прибывшие на Урал, отказываются от получения гражданства РФ. Причина — желание сохранить украинскую, более высокую пенсию.