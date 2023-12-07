07 декабря 2023

Пермская деревня во время морозов осталась без отопления

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Отопление в домах выключилось из-за сломанного трансформатора Фото:

Деревня Броды в Пермском муниципальном округе из-за неисправности в трансформаторе осталась без тепла. Об этом в своем telegram-канале написал глава округа Владимир Цветов.

«В связи с низкой температурой вышел из строя трансформатор в деревне Броды Фроловского территориального управления. Мы оперативно подготовили помещение для жителей, которые оказались без отопления», — написал мэр. Жителей могут поселить во Фроловской школе, там им подадут горячее питание.

Сейчас электрики пытаются починить трансформатор. Спасатели ходят по домам и выясняют кому нужно уехать. Ранее в 30-градусный мороз отопление пропало из некоторых домов в Кунгуре. Это было связано с авариями на коммунальных сетях.

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Деревня Броды в Пермском муниципальном округе из-за неисправности в трансформаторе осталась без тепла. Об этом в своем telegram-канале написал глава округа Владимир Цветов. «В связи с низкой температурой вышел из строя трансформатор в деревне Броды Фроловского территориального управления. Мы оперативно подготовили помещение для жителей, которые оказались без отопления», — написал мэр. Жителей могут поселить во Фроловской школе, там им подадут горячее питание. Сейчас электрики пытаются починить трансформатор. Спасатели ходят по домам и выясняют кому нужно уехать. Ранее в 30-градусный мороз отопление пропало из некоторых домов в Кунгуре. Это было связано с авариями на коммунальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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