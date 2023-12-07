Пермская деревня во время морозов осталась без отопления

Деревня Броды в Пермском муниципальном округе из-за неисправности в трансформаторе осталась без тепла. Об этом в своем telegram-канале написал глава округа Владимир Цветов.
«В связи с низкой температурой вышел из строя трансформатор в деревне Броды Фроловского территориального управления. Мы оперативно подготовили помещение для жителей, которые оказались без отопления», — написал мэр. Жителей могут поселить во Фроловской школе, там им подадут горячее питание.
Сейчас электрики пытаются починить трансформатор. Спасатели ходят по домам и выясняют кому нужно уехать. Ранее в 30-градусный мороз отопление пропало из некоторых домов в Кунгуре. Это было связано с авариями на коммунальных сетях.
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