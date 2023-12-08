Пермский экс-депутат Телепнев вновь обжалует приговор суда за дебош в баре

09 декабря 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Александра Телепнева к заключению в колонии строгого режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев пытается обжаловать приговор за дебош, устроенный им в баре. Очередная апелляция от бывшего пермского чиновника поступила в кассационный суд. «Телепнев вновь пытается обжаловать приговор за дебош. В конце ноября соответствующая жалоба поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения еще не назначена», — передает Properm со ссылкой на делопроизводство. Телепнев устроил погром в одном из баров прикамской столицы в 2022 году. При этом пострадали сотрудники и посетители заведения. Обвинение требовало для экс-депутата пять лет тюрьмы, но суд отправил Телепнева в колонию строгого режима на четыре года. В июне краевой суд отклонил его апелляционную жалобу. Телепнев просил отменить приговор и отправить уголовное дело на новое рассмотрение.

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев пытается обжаловать приговор за дебош, устроенный им в баре. Очередная апелляция от бывшего пермского чиновника поступила в кассационный суд. «Телепнев вновь пытается обжаловать приговор за дебош. В конце ноября соответствующая жалоба поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения еще не назначена», — передает Properm со ссылкой на делопроизводство. Телепнев устроил погром в одном из баров прикамской столицы в 2022 году. При этом пострадали сотрудники и посетители заведения. Обвинение требовало для экс-депутата пять лет тюрьмы, но суд отправил Телепнева в колонию строгого режима на четыре года. В июне краевой суд отклонил его апелляционную жалобу. Телепнев просил отменить приговор и отправить уголовное дело на новое рассмотрение.