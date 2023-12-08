08 декабря 2023

Пермский экс-депутат Телепнев вновь обжалует приговор суда за дебош в баре

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Суд над Телепневым Александром. Пермь, телепнев александр
Суд приговорил Александра Телепнева к заключению в колонии строгого режима Фото:

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев пытается обжаловать приговор за дебош, устроенный им в баре. Очередная апелляция от бывшего пермского чиновника поступила в кассационный суд.

«Телепнев вновь пытается обжаловать приговор за дебош. В конце ноября соответствующая жалоба поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения еще не назначена», — передает Properm со ссылкой на делопроизводство.

Телепнев устроил погром в одном из баров прикамской столицы в 2022 году. При этом пострадали сотрудники и посетители заведения. Обвинение требовало для экс-депутата пять лет тюрьмы, но суд отправил Телепнева в колонию строгого режима на четыре года. В июне краевой суд отклонил его апелляционную жалобу. Телепнев просил отменить приговор и отправить уголовное дело на новое рассмотрение.

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Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев пытается обжаловать приговор за дебош, устроенный им в баре. Очередная апелляция от бывшего пермского чиновника поступила в кассационный суд. «Телепнев вновь пытается обжаловать приговор за дебош. В конце ноября соответствующая жалоба поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения еще не назначена», — передает Properm со ссылкой на делопроизводство. Телепнев устроил погром в одном из баров прикамской столицы в 2022 году. При этом пострадали сотрудники и посетители заведения. Обвинение требовало для экс-депутата пять лет тюрьмы, но суд отправил Телепнева в колонию строгого режима на четыре года. В июне краевой суд отклонил его апелляционную жалобу. Телепнев просил отменить приговор и отправить уголовное дело на новое рассмотрение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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