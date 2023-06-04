04 июня 2023
03 июня 2023

Суд оставил в силе наказание для пермского экс-депутата Телепнева

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Телепневым Александром. Пермь, телепнев александр
Телепнев отбывает наказание в колонии строго режима Фото:

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева, который устроил дебош в одном из баров. Такое решение озвучила судья Пермского краевого суда Светлана Черенева.

«Суд решил отклонить жалобу Телепнева Александра Александровича и оставить решение нижестоящей инстанции в силе», — произнесла Черенева в зале суда. Телепнев, приговоренный к четырем годам строгого режима, просил отменить приговор и отправитьрассмотрениеуголовногоделанановоерассмотрение.

Ранее URA.RU сообщало, что Телепнев устроил весенней ночью 2022 года дебош в одном из баров Перми. Экс-депутат разозлился и стал кидать различные предметы в сотрудников и посетителей заведения. Обвинение требовало для бывшего чиновника пятилетнего тюремного срока, но суд отправил Телепнева в колонию строго режима на четыре года.

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Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева, который устроил дебош в одном из баров. Такое решение озвучила судья Пермского краевого суда Светлана Черенева. «Суд решил отклонить жалобу Телепнева Александра Александровича и оставить решение нижестоящей инстанции в силе», — произнесла Черенева в зале суда. Телепнев, приговоренный к четырем годам строгого режима, просил отменить приговор и отправитьрассмотрениеуголовногоделанановоерассмотрение. Ранее URA.RU сообщало, что Телепнев устроил весенней ночью 2022 года дебош в одном из баров Перми. Экс-депутат разозлился и стал кидать различные предметы в сотрудников и посетителей заведения. Обвинение требовало для бывшего чиновника пятилетнего тюремного срока, но суд отправил Телепнева в колонию строго режима на четыре года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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