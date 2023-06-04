Суд оставил в силе наказание для пермского экс-депутата Телепнева

05 июня 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Телепнев отбывает наказание в колонии строго режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева, который устроил дебош в одном из баров. Такое решение озвучила судья Пермского краевого суда Светлана Черенева. «Суд решил отклонить жалобу Телепнева Александра Александровича и оставить решение нижестоящей инстанции в силе», — произнесла Черенева в зале суда. Телепнев, приговоренный к четырем годам строгого режима, просил отменить приговор и отправитьрассмотрениеуголовногоделанановоерассмотрение. Ранее URA.RU сообщало, что Телепнев устроил весенней ночью 2022 года дебош в одном из баров Перми. Экс-депутат разозлился и стал кидать различные предметы в сотрудников и посетителей заведения. Обвинение требовало для бывшего чиновника пятилетнего тюремного срока, но суд отправил Телепнева в колонию строго режима на четыре года.

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева, который устроил дебош в одном из баров. Такое решение озвучила судья Пермского краевого суда Светлана Черенева. «Суд решил отклонить жалобу Телепнева Александра Александровича и оставить решение нижестоящей инстанции в силе», — произнесла Черенева в зале суда. Телепнев, приговоренный к четырем годам строгого режима, просил отменить приговор и отправитьрассмотрениеуголовногоделанановоерассмотрение. Ранее URA.RU сообщало, что Телепнев устроил весенней ночью 2022 года дебош в одном из баров Перми. Экс-депутат разозлился и стал кидать различные предметы в сотрудников и посетителей заведения. Обвинение требовало для бывшего чиновника пятилетнего тюремного срока, но суд отправил Телепнева в колонию строго режима на четыре года.