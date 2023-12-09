В Новом Уренгое машина сбила человека

Пострадавшего ямальца госпитализировали
В Новом Уренгое 9 декабря водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ОГИБДД города.
«Авария произошла 9 декабря в 15:20 около дома 1/1 микрорайона Славянский. Водитель Nissan наехал на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ямалец получил травмы», — передает слова представителей ведомства «Север-Пресс». Мужчина был госпитализирован в нейрохирургическое отделение.
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