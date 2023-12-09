09 декабря 2023
08 декабря 2023

В Новом Уренгое машина сбила человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, медицина, скорая помошь
Пострадавшего ямальца госпитализировали Фото:

В Новом Уренгое 9 декабря водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ОГИБДД города.

«Авария произошла 9 декабря в 15:20 около дома 1/1 микрорайона Славянский. Водитель Nissan наехал на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ямалец получил травмы», — передает слова представителей ведомства «Север-Пресс». Мужчина был госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

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В Новом Уренгое 9 декабря водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ОГИБДД города. «Авария произошла 9 декабря в 15:20 около дома 1/1 микрорайона Славянский. Водитель Nissan наехал на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ямалец получил травмы», — передает слова представителей ведомства «Север-Пресс». Мужчина был госпитализирован в нейрохирургическое отделение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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