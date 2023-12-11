В Екатеринбурге к палатке голодающего отца Миши Бахтина нагрянули силовики. Видео

11 декабря 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Силовики попросили Дмитрия Бахтина убрать палатку Фото: Юлия Липинская новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат К Дмитрию Бахтину, который сегодня утром вышел на одиночный пикет к зданию министерства здравоохранения Свердловской области в Екатеринбурге, пришли сотрудники полиции. Силовики попросили убрать палатку. Мужчина устроил акцию, чтобы добиться для сына со спинальной мышечной атрофией (СМА) выдачи препарата «Рисдиплам». Об этом URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Сотрудники полиции подошли к Дмитрию Бахтину и попросили убрать палатку. Их не смутил тот факт, что на улице 30-градусный мороз. Теперь Дмитрий будет находиться у здания регионального минздрава без возможности согреться», — сказала Липинская. Родители Миши Бахтина уже три года ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). Мальчику был поставлен самый дорогой препарата в мире — «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму собрали неравнодушные люди. Позже семья решила продолжить терапию «Рисдипламом». Они обратились за постановкой препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночный пикет к зданию правительства России, резиденции свердловского губернатора и на Красную площадь. Полная история борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.

К Дмитрию Бахтину, который сегодня утром вышел на одиночный пикет к зданию министерства здравоохранения Свердловской области в Екатеринбурге, пришли сотрудники полиции. Силовики попросили убрать палатку. Мужчина устроил акцию, чтобы добиться для сына со спинальной мышечной атрофией (СМА) выдачи препарата «Рисдиплам». Об этом URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Сотрудники полиции подошли к Дмитрию Бахтину и попросили убрать палатку. Их не смутил тот факт, что на улице 30-градусный мороз. Теперь Дмитрий будет находиться у здания регионального минздрава без возможности согреться», — сказала Липинская. Родители Миши Бахтина уже три года ведут борьбу за жизнь своего единственного сына, у которого редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА). Мальчику был поставлен самый дорогой препарата в мире — «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму собрали неравнодушные люди. Позже семья решила продолжить терапию «Рисдипламом». Они обратились за постановкой препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. Дмитрий Бахтин уже выходил на одиночный пикет к зданию правительства России, резиденции свердловского губернатора и на Красную площадь. Полная история борьбы за жизнь малыша — в сюжете URA.RU.