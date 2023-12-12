12 декабря 2023

Власти Тюмени признали большинство спортплощадок бесхозными

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, тюменская городская дума, гордума, депутаты, гордума тюмень
Депутаты думы Тюмени поинтересовались о занятости инструкторов и содержании спортплощадок Фото:

Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич признал, что 90% спортплощадок в Тюмени являются бесхозными, тюменцы ими не пользуются. Об этом он рассказал на заседании комиссии по социальному развитию городской думы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На сегодняшний сезон будет залито 118 ледовых площадок и кортов в Тюмени, у этих площадок есть хозяева. И если у нас будут хозяева у всех 1740 спортивных площадок, то это будет идеальное отношение. У кого нет во дворе волейбольной, хоккейной или футбольной площадки? Я думаю, что у всех на сегодняшний день есть. Просто мы ими не пользуемся», — рассказал депутатам Борисевич.

Он уточнил, что у 118 площадок есть хозяева и содержат их управляющие компании и образовательные или спортивные учреждения города. Остальные 1622 площадки не имеют хозяев, на них никто не работает, их не очищают от снега. Вопрос о количестве спортивных инструкторов на площадках и их занятости подняли депутаты гордумы на заседании комиссии по соцразвитию.

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Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич признал, что 90% спортплощадок в Тюмени являются бесхозными, тюменцы ими не пользуются. Об этом он рассказал на заседании комиссии по социальному развитию городской думы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На сегодняшний сезон будет залито 118 ледовых площадок и кортов в Тюмени, у этих площадок есть хозяева. И если у нас будут хозяева у всех 1740 спортивных площадок, то это будет идеальное отношение. У кого нет во дворе волейбольной, хоккейной или футбольной площадки? Я думаю, что у всех на сегодняшний день есть. Просто мы ими не пользуемся», — рассказал депутатам Борисевич. Он уточнил, что у 118 площадок есть хозяева и содержат их управляющие компании и образовательные или спортивные учреждения города. Остальные 1622 площадки не имеют хозяев, на них никто не работает, их не очищают от снега. Вопрос о количестве спортивных инструкторов на площадках и их занятости подняли депутаты гордумы на заседании комиссии по соцразвитию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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