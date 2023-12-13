Тела убитых в Турции россиянок передали родственникам

Турция передали родственникам тела двух убитых россиянок — Ирины и Даяны Двизовой. Об этом сообщает Haberturk.
«Тела 42-летней гражданки России Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны Двизовой были получены родственниками», —
В турецком городе Бодрум 29 ноября были обнаружены тела Двизовых. Отмечается, что тела были найдены на обочине дороги и обтянуты веревками. Подозреваемым в убийстве выступил бывший муж Ирины Двизовой — Андрей Куслевич, передает RT. По предварительной версии, он специально приехал из Литвы в Турцию, чтобы совершить убийство экс-супруги. Мотив преступления — конфликт на почве опеки над общим ребенком.
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