Тела убитых в Турции россиянок передали родственникам

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Турция 2020. Пермь, море, турция, путешествия, отдых, туризм
Двух россиянок убили в турецком городе Бодрум Фото:

Турция передали родственникам тела двух убитых россиянок — Ирины и Даяны Двизовой. Об этом сообщает Haberturk.

«Тела 42-летней гражданки России Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны Двизовой были получены родственниками», — передает турецкий телеканал.

В турецком городе Бодрум 29 ноября были обнаружены тела Двизовых. Отмечается, что тела были найдены на обочине дороги и обтянуты веревками. Подозреваемым в убийстве выступил бывший муж Ирины Двизовой — Андрей Куслевич, передает RT. По предварительной версии, он специально приехал из Литвы в Турцию, чтобы совершить убийство экс-супруги. Мотив преступления — конфликт на почве опеки над общим ребенком.

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Турция передали родственникам тела двух убитых россиянок — Ирины и Даяны Двизовой. Об этом сообщает Haberturk. «Тела 42-летней гражданки России Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны Двизовой были получены родственниками», — передает турецкий телеканал. В турецком городе Бодрум 29 ноября были обнаружены тела Двизовых. Отмечается, что тела были найдены на обочине дороги и обтянуты веревками. Подозреваемым в убийстве выступил бывший муж Ирины Двизовой — Андрей Куслевич, передает RT. По предварительной версии, он специально приехал из Литвы в Турцию, чтобы совершить убийство экс-супруги. Мотив преступления — конфликт на почве опеки над общим ребенком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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