14 декабря 2023

Пермяки сразятся с командами из Китая, Индии и Турции в финале «Битвы роботов». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, современные технологии, битва роботов, робот, новые технологии, робототехника
Финал международного чемпионата пройдет в Москве Фото:

Пермская команда «Зверобой» примет участие в финальной части чемпионата «Битва роботов», где их соперниками станут команды из РФ, Индии, Китая и Турции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.

«Команда „Зверобой“ из Перми сразится с соперниками в Москве, где пройдут финальные битвы международного чемпионата „Битва роботов“. За звание чемпиона поборются 16 команд из России, Индии, Китая и Турции», — написано в правительственном telegram-канале.

Поболеть за пермских робототехников можно будет в режиме онлайн, трансляция будет вестись в соцсети «ВКонтакте». Финальный этап чемпионата стартует 16 декабря.

Пермь считается неофициальной столицей робототехники в РФ. В городе в конце октября прошел отборочный этап первенства, в котором принимали участие 34 команды. Соревнование стало частью программы форума «Россия — спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия Перми.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская команда «Зверобой» примет участие в финальной части чемпионата «Битва роботов», где их соперниками станут команды из РФ, Индии, Китая и Турции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края. «Команда „Зверобой“ из Перми сразится с соперниками в Москве, где пройдут финальные битвы международного чемпионата „Битва роботов“. За звание чемпиона поборются 16 команд из России, Индии, Китая и Турции», — написано в правительственном telegram-канале. Поболеть за пермских робототехников можно будет в режиме онлайн, трансляция будет вестись в соцсети «ВКонтакте». Финальный этап чемпионата стартует 16 декабря. Пермь считается неофициальной столицей робототехники в РФ. В городе в конце октября прошел отборочный этап первенства, в котором принимали участие 34 команды. Соревнование стало частью программы форума «Россия — спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...