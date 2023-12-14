Пермяки сразятся с командами из Китая, Индии и Турции в финале «Битвы роботов». Видео

15 декабря 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Финал международного чемпионата пройдет в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермская команда «Зверобой» примет участие в финальной части чемпионата «Битва роботов», где их соперниками станут команды из РФ, Индии, Китая и Турции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края. «Команда „Зверобой“ из Перми сразится с соперниками в Москве, где пройдут финальные битвы международного чемпионата „Битва роботов“. За звание чемпиона поборются 16 команд из России, Индии, Китая и Турции», — написано в правительственном telegram-канале. Поболеть за пермских робототехников можно будет в режиме онлайн , трансляция будет вестись в соцсети «ВКонтакте». Финальный этап чемпионата стартует 16 декабря. Пермь считается неофициальной столицей робототехники в РФ. В городе в конце октября прошел отборочный этап первенства, в котором принимали участие 34 команды. Соревнование стало частью программы форума «Россия — спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия Перми.

Пермская команда «Зверобой» примет участие в финальной части чемпионата «Битва роботов», где их соперниками станут команды из РФ, Индии, Китая и Турции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края. «Команда „Зверобой“ из Перми сразится с соперниками в Москве, где пройдут финальные битвы международного чемпионата „Битва роботов“. За звание чемпиона поборются 16 команд из России, Индии, Китая и Турции», — написано в правительственном telegram-канале. Поболеть за пермских робототехников можно будет в режиме онлайн, трансляция будет вестись в соцсети «ВКонтакте». Финальный этап чемпионата стартует 16 декабря. Пермь считается неофициальной столицей робототехники в РФ. В городе в конце октября прошел отборочный этап первенства, в котором принимали участие 34 команды. Соревнование стало частью программы форума «Россия — спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия Перми.