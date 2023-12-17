Студент из Дагестана покончил с собой в общежитии ХМАО

В Покачах студент покончил жизнь самоубийством в общежитии. Пятнадцатилетний парень приехал в Югру учиться из Дагестана.
«15-летний Руслан (имя изменено) покончил с собой в своей комнате в общежитии филиала Лангепасского политехнического колледжа в Покачах», — говорится в telegram-канале «Мегаполис». Парень учился на первом курсе.
Родители студента живут в Дагестане, а в Югре у него — тетя, уточняется в публикации. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном СК. В ведомстве пообещали дать ответ позже.
Обновлено в 14:10. В окружном Следкоме рассказали URA.RU, что проводят проверку из-за происшествия. «Следственным отделом по Нижневартовскому району в настоящее время устанавливаются все обстоятельства события», — говорится в сообщении.
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