17 декабря 2023
16 декабря 2023

Студент из Дагестана покончил с собой в общежитии ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, студенческий билет, студенты
В Югру парень приехал учиться из Дагестана Фото:

В Покачах студент покончил жизнь самоубийством в общежитии. Пятнадцатилетний парень приехал в Югру учиться из Дагестана.

«15-летний Руслан (имя изменено) покончил с собой в своей комнате в общежитии филиала Лангепасского политехнического колледжа в Покачах», — говорится в telegram-канале «Мегаполис». Парень учился на первом курсе.

Родители студента живут в Дагестане, а в Югре у него — тетя, уточняется в публикации. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном СК. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

Обновлено в 14:10. В окружном Следкоме рассказали URA.RU, что проводят проверку из-за происшествия. «Следственным отделом по Нижневартовскому району в настоящее время устанавливаются все обстоятельства события», — говорится в сообщении.

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В Покачах студент покончил жизнь самоубийством в общежитии. Пятнадцатилетний парень приехал в Югру учиться из Дагестана. «15-летний Руслан (имя изменено) покончил с собой в своей комнате в общежитии филиала Лангепасского политехнического колледжа в Покачах», — говорится в telegram-канале «Мегаполис». Парень учился на первом курсе. Родители студента живут в Дагестане, а в Югре у него — тетя, уточняется в публикации. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном СК. В ведомстве пообещали дать ответ позже. Обновлено в 14:10. В окружном Следкоме рассказали URA.RU, что проводят проверку из-за происшествия. «Следственным отделом по Нижневартовскому району в настоящее время устанавливаются все обстоятельства события», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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