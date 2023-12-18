18 декабря 2023

Медики ХМАО спасли пенсионерку от ампутации

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, операционная, операция, хирург, медицина, хирургическое отделение, клиника, врач, больница, операционный светильник
Для сохранения ноги пациентки врачи из ХМАО провели операцию и применили аппарат для восстановления кровотока Фото:

Врачи Сургутской окружной клинической больницы ХМАО спасли пенсионерку от ампутации ноги. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале сообщил, что в больницу женщину привезли с трофическими язвами на стопе.

«87-летняя женщина поступила в Сургутскую окружную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с клиникой критической ишемии правой нижней конечности, болями в покое, трофическими язвами на стопе — риск ампутации ноги был очень высокий. Помощь оказали врачи отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения больницы, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, язвы полностью зажили», — сообщил директор депздрава.

Врачи прооперировали пенсионерку, применив современные методы лечения — механическую атерэктомию с помощью прибора для восстановления кровотока. После выписки женщина смогла вести привычный образ жизни: она вернулась домой в Алтайский край.

Ранее URA.RU писало, что в в Нижневартовской окружной клинической больнице (ХМАО) хирурги спасли пациентку от ампутации руки. Они впервые использовали технологию сонно-подключичного шунтирования.

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Врачи Сургутской окружной клинической больницы ХМАО спасли пенсионерку от ампутации ноги. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале сообщил, что в больницу женщину привезли с трофическими язвами на стопе. «87-летняя женщина поступила в Сургутскую окружную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с клиникой критической ишемии правой нижней конечности, болями в покое, трофическими язвами на стопе — риск ампутации ноги был очень высокий. Помощь оказали врачи отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения больницы, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, язвы полностью зажили», — сообщил директор депздрава. Врачи прооперировали пенсионерку, применив современные методы лечения — механическую атерэктомию с помощью прибора для восстановления кровотока. После выписки женщина смогла вести привычный образ жизни: она вернулась домой в Алтайский край. Ранее URA.RU писало, что в в Нижневартовской окружной клинической больнице (ХМАО) хирурги спасли пациентку от ампутации руки. Они впервые использовали технологию сонно-подключичного шунтирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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