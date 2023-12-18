Медики ХМАО спасли пенсионерку от ампутации

19 декабря 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Для сохранения ноги пациентки врачи из ХМАО провели операцию и применили аппарат для восстановления кровотока Фото: Анна Майорова © URA.RU Врачи Сургутской окружной клинической больницы ХМАО спасли пенсионерку от ампутации ноги. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале сообщил, что в больницу женщину привезли с трофическими язвами на стопе. «87-летняя женщина поступила в Сургутскую окружную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с клиникой критической ишемии правой нижней конечности, болями в покое, трофическими язвами на стопе — риск ампутации ноги был очень высокий. Помощь оказали врачи отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения больницы, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, язвы полностью зажили», — сообщил директор депздрава. Врачи прооперировали пенсионерку, применив современные методы лечения — механическую атерэктомию с помощью прибора для восстановления кровотока. После выписки женщина смогла вести привычный образ жизни: она вернулась домой в Алтайский край. Ранее URA.RU писало, что в в Нижневартовской окружной клинической больнице (ХМАО) хирурги спасли пациентку от ампутации руки. Они впервые использовали технологию сонно-подключичного шунтирования.

Врачи Сургутской окружной клинической больницы ХМАО спасли пенсионерку от ампутации ноги. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале сообщил, что в больницу женщину привезли с трофическими язвами на стопе. «87-летняя женщина поступила в Сургутскую окружную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с клиникой критической ишемии правой нижней конечности, болями в покое, трофическими язвами на стопе — риск ампутации ноги был очень высокий. Помощь оказали врачи отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения больницы, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, язвы полностью зажили», — сообщил директор депздрава. Врачи прооперировали пенсионерку, применив современные методы лечения — механическую атерэктомию с помощью прибора для восстановления кровотока. После выписки женщина смогла вести привычный образ жизни: она вернулась домой в Алтайский край. Ранее URA.RU писало, что в в Нижневартовской окружной клинической больнице (ХМАО) хирурги спасли пациентку от ампутации руки. Они впервые использовали технологию сонно-подключичного шунтирования.