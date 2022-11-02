02 ноября 2022

В Нижневартовске врачи спасли женщину от ампутации руки

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурги из Нижневартовска сохранили женщине руку благодаря сонно-подключичному шунтированию Фото:

В Нижневартовской окружной клинической больнице (ХМАО) хирурги впервые использовали технологию сонно-подключичного шунтирования. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО, благодаря новой технологии удалось спасти пациентку от ампутации руки.

«Первой пациенткой, кому было проведено данное шунтирование в окружной клинической больнице, стала жительница Нижневартовска. В больницу женщина обратилась с болями в левой руке, причиной которых стала атеросклеротическая бляшка. В 2016 году женщине уже проводили стентирование руки, но через шесть лет стент закрылся, рука начала болеть и посинела. После неудачной попытки провести классическое стентирование врачами было принято решение провести сонно-подключичное шунтирование для спасения руки», — прокомментировали в ведомстве.

Сердечно-сосудистым хирургом были подготовлены артерии, между ними сформировали мост при помощи синтетического протеза. «В ходе операции был восстановлен кровоток, рука пациентки стала теплой и нам удалось ее сохранить», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов, проводивший операцию.

Ранее URA.RU писало о жительнице Лангепаса, которая не могла дышать из-за опухоли. Нижневартовские хирурги прооперировали пациентку и спасли ей жизнь.

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В Нижневартовской окружной клинической больнице (ХМАО) хирурги впервые использовали технологию сонно-подключичного шунтирования. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО, благодаря новой технологии удалось спасти пациентку от ампутации руки. «Первой пациенткой, кому было проведено данное шунтирование в окружной клинической больнице, стала жительница Нижневартовска. В больницу женщина обратилась с болями в левой руке, причиной которых стала атеросклеротическая бляшка. В 2016 году женщине уже проводили стентирование руки, но через шесть лет стент закрылся, рука начала болеть и посинела. После неудачной попытки провести классическое стентирование врачами было принято решение провести сонно-подключичное шунтирование для спасения руки», — прокомментировали в ведомстве. Сердечно-сосудистым хирургом были подготовлены артерии, между ними сформировали мост при помощи синтетического протеза. «В ходе операции был восстановлен кровоток, рука пациентки стала теплой и нам удалось ее сохранить», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов, проводивший операцию. Ранее URA.RU писало о жительнице Лангепаса, которая не могла дышать из-за опухоли. Нижневартовские хирурги прооперировали пациентку и спасли ей жизнь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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