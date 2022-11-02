В Нижневартовске врачи спасли женщину от ампутации руки

03 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Хирурги из Нижневартовска сохранили женщине руку благодаря сонно-подключичному шунтированию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовской окружной клинической больнице (ХМАО) хирурги впервые использовали технологию сонно-подключичного шунтирования. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО, благодаря новой технологии удалось спасти пациентку от ампутации руки. «Первой пациенткой, кому было проведено данное шунтирование в окружной клинической больнице, стала жительница Нижневартовска. В больницу женщина обратилась с болями в левой руке, причиной которых стала атеросклеротическая бляшка. В 2016 году женщине уже проводили стентирование руки, но через шесть лет стент закрылся, рука начала болеть и посинела. После неудачной попытки провести классическое стентирование врачами было принято решение провести сонно-подключичное шунтирование для спасения руки», — прокомментировали в ведомстве. Сердечно-сосудистым хирургом были подготовлены артерии, между ними сформировали мост при помощи синтетического протеза. «В ходе операции был восстановлен кровоток, рука пациентки стала теплой и нам удалось ее сохранить», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов, проводивший операцию. Ранее URA.RU писало о жительнице Лангепаса, которая не могла дышать из-за опухоли. Нижневартовские хирурги прооперировали пациентку и спасли ей жизнь.

В Нижневартовской окружной клинической больнице (ХМАО) хирурги впервые использовали технологию сонно-подключичного шунтирования. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО, благодаря новой технологии удалось спасти пациентку от ампутации руки. «Первой пациенткой, кому было проведено данное шунтирование в окружной клинической больнице, стала жительница Нижневартовска. В больницу женщина обратилась с болями в левой руке, причиной которых стала атеросклеротическая бляшка. В 2016 году женщине уже проводили стентирование руки, но через шесть лет стент закрылся, рука начала болеть и посинела. После неудачной попытки провести классическое стентирование врачами было принято решение провести сонно-подключичное шунтирование для спасения руки», — прокомментировали в ведомстве. Сердечно-сосудистым хирургом были подготовлены артерии, между ними сформировали мост при помощи синтетического протеза. «В ходе операции был восстановлен кровоток, рука пациентки стала теплой и нам удалось ее сохранить», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов, проводивший операцию. Ранее URA.RU писало о жительнице Лангепаса, которая не могла дышать из-за опухоли. Нижневартовские хирурги прооперировали пациентку и спасли ей жизнь.