Екатеринбуржцы массово скупают вещи в стиле сериала «Слово пацана». Фото

Екатеринбуржцы массово скупают вещи из сериала «Слово пацана»

19 декабря 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Число проданных головных уборов после сериала увеличилось в 10 раз Фото: пресс-служба «Ростелеком» С момента выхода первой серии «Слово пацана» в Екатеринбурге на 52% выросли продажи шапок в стилистике сериала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Продажи шапок в стилистике сериала в Екатеринбурге выросли на 52%. Кофт и футболок — на 10%, а спортивных костюмов — на 180%», — рассказали в сообщении. Головной убор, как в сериале, в Екатеринбурге можно приобрести в среднем за 520 рублей. Средняя стоимость кофты или футболки — 2850 рублей, а спортивного костюма — 8950 рублей. Крайне ностальгический лот — легендарную кепку USA CALIFORNIA можно найти за 1500 рублей Скрин: Авито Шапка для настоящего пацана, чтобы не мерзли уши, обойдется в 4 500 рублей. Такая же в сериале была у одного из главных персонажей, Пальто Скрин: Авито Костюмы с начесом одля прогулок по району зимой в среднем можно купить за 6 800 рублей Скрин: Авито

С момента выхода первой серии «Слово пацана» в Екатеринбурге на 52% выросли продажи шапок в стилистике сериала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Продажи шапок в стилистике сериала в Екатеринбурге выросли на 52%. Кофт и футболок — на 10%, а спортивных костюмов — на 180%», — рассказали в сообщении. Головной убор, как в сериале, в Екатеринбурге можно приобрести в среднем за 520 рублей. Средняя стоимость кофты или футболки — 2850 рублей, а спортивного костюма — 8950 рублей.