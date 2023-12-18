Число проданных головных уборов после сериала увеличилось в 10 раз
С момента выхода первой серии «Слово пацана» в Екатеринбурге на 52% выросли продажи шапок в стилистике сериала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».
«Продажи шапок в стилистике сериала в Екатеринбурге выросли на 52%. Кофт и футболок — на 10%, а спортивных костюмов — на 180%», — рассказали в сообщении.
Головной убор, как в сериале, в Екатеринбурге можно приобрести в среднем за 520 рублей. Средняя стоимость кофты или футболки — 2850 рублей, а спортивного костюма — 8950 рублей.
Крайне ностальгический лот — легендарную кепку USA CALIFORNIA можно найти за 1500 рублей
Шапка для настоящего пацана, чтобы не мерзли уши, обойдется в 4 500 рублей. Такая же в сериале была у одного из главных персонажей, Пальто
Костюмы с начесом одля прогулок по району зимой в среднем можно купить за 6 800 рублей
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