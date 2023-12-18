18 декабря 2023

Екатеринбуржцы массово скупают вещи в стиле сериала «Слово пацана». Фото

Екатеринбуржцы массово скупают вещи из сериала «Слово пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Число проданных головных уборов после сериала увеличилось в 10 раз Фото:

С момента выхода первой серии «Слово пацана» в Екатеринбурге на 52% выросли продажи шапок в стилистике сериала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Продажи шапок в стилистике сериала в Екатеринбурге выросли на 52%. Кофт и футболок — на 10%, а спортивных костюмов — на 180%», — рассказали в сообщении.

Головной убор, как в сериале, в Екатеринбурге можно приобрести в среднем за 520 рублей. Средняя стоимость кофты или футболки — 2850 рублей, а спортивного костюма — 8950 рублей.

Крайне ностальгический лот — легендарную кепку USA CALIFORNIA можно найти за 1500 рублей
Крайне ностальгический лот — легендарную кепку USA CALIFORNIA можно найти за 1500 рублей
Шапка для настоящего пацана, чтобы не мерзли уши, обойдется в 4 500 рублей. Такая же в сериале была у одного из главных персонажей, Пальто
Шапка для настоящего пацана, чтобы не мерзли уши, обойдется в 4 500 рублей. Такая же в сериале была у одного из главных персонажей, Пальто
Костюмы с начесом одля прогулок по району зимой в среднем можно купить за 6 800 рублей
Костюмы с начесом одля прогулок по району зимой в среднем можно купить за 6 800 рублей

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С момента выхода первой серии «Слово пацана» в Екатеринбурге на 52% выросли продажи шапок в стилистике сериала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Продажи шапок в стилистике сериала в Екатеринбурге выросли на 52%. Кофт и футболок — на 10%, а спортивных костюмов — на 180%», — рассказали в сообщении. Головной убор, как в сериале, в Екатеринбурге можно приобрести в среднем за 520 рублей. Средняя стоимость кофты или футболки — 2850 рублей, а спортивного костюма — 8950 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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