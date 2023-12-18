Челябинским дальнобойщикам подарили 10 комплектов цепей на колеса. Фото, видео

19 декабря 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Акцию устроил Росавтодор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинским дальнобойщикам подарили десять комплектов цепей противоскольжения, которые помогут им преодолевать затяжные подъемы и спуски. Мастер-класс по установке цепей снял на видео корреспондент URA.RU. «Очень часто аварии на зимних дорогах происходят из-за того, что водители пренебрегают закрепленными в Правилах дорожного движения обязанностями надевать на колеса цепи противоскольжения, чтобы преодолеть подъемы в условиях пониженного коэффициента сцепления колес с дорогой, вызванного снежными отложениями. Сегодня мы в профилактических целях подарим несколько комплектов цепей водителям большегрузов», — рассказал URA.RU начальник ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Владимир Муравьев. Как сообщил начальник УГИБДД по Челябинской области Иван Путков, участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, особенно в горнозаводской зоне, отличается трудностью преодоления во время снегопадов. Дальнобойщикам продемонстрировали легкость надевания цепей противоскольжения на колеса. «Официальной статистики нет, но за последние шесть лет мы зафиксировали 41 ДТП именно при отсутствии шипов на зимних колесах. В результате аварий погибли 11 граждан, 43 получили травмы», — сообщил URA.RU Путков. Цепи легко может надеть на колесо один человек. Водители большегрузов, зная о предстоящих затяжных подъемах, часто останавливаются заранее, чтобы преодолеть опасный участок дороги с максимальной осторожностью. Ранее на этом месте челябинских водителей на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области встретили Дед Мороз и Снегурочка. Акцию организовал ФКУ УПРДОР «Южный Урал», чтобы снизить аварийность на опасных участках дорог. Современные модели цепей очень удобно надевать на колеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С этой работой легко справится даже один человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителям большегрузов подарили десять комплектов цепей противоскольжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинским дальнобойщикам подарили десять комплектов цепей противоскольжения, которые помогут им преодолевать затяжные подъемы и спуски. Мастер-класс по установке цепей снял на видео корреспондент URA.RU. «Очень часто аварии на зимних дорогах происходят из-за того, что водители пренебрегают закрепленными в Правилах дорожного движения обязанностями надевать на колеса цепи противоскольжения, чтобы преодолеть подъемы в условиях пониженного коэффициента сцепления колес с дорогой, вызванного снежными отложениями. Сегодня мы в профилактических целях подарим несколько комплектов цепей водителям большегрузов», — рассказал URA.RU начальник ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Владимир Муравьев. Как сообщил начальник УГИБДД по Челябинской области Иван Путков, участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, особенно в горнозаводской зоне, отличается трудностью преодоления во время снегопадов. Дальнобойщикам продемонстрировали легкость надевания цепей противоскольжения на колеса. «Официальной статистики нет, но за последние шесть лет мы зафиксировали 41 ДТП именно при отсутствии шипов на зимних колесах. В результате аварий погибли 11 граждан, 43 получили травмы», — сообщил URA.RU Путков. Цепи легко может надеть на колесо один человек. Водители большегрузов, зная о предстоящих затяжных подъемах, часто останавливаются заранее, чтобы преодолеть опасный участок дороги с максимальной осторожностью. Ранее на этом месте челябинских водителей на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области встретили Дед Мороз и Снегурочка. Акцию организовал ФКУ УПРДОР «Южный Урал», чтобы снизить аварийность на опасных участках дорог.