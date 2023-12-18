18 декабря 2023

Челябинских водителей встречают на трассе Дед Мороз и Снегурочка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз. Челябинск
Главных новогодних персонажей приветствуют водители Фото:

Челябинских водителей на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области встретили Дед Мороз и Снегурочка. Главных новогодних персонажей записал на видео корреспондент URA.RU.

«С наступающим вас! Хорошего Нового года! Чтобы все получалось! И удачи на дорогах», — с такими приветствиями обратились к проезжающим водителям Дед Мороз и Снегурочка.

Водители приветствуют главных персонажей новогодней сказки звуковыми и световыми сигналами. Акцию организовал ФКУ УПРДОР «Южный Урал», чтобы снизить аварийность на опасных участках дорог.

Дед Мороз. Челябинск
Челябинских водителей на трассе приветствует Дед Мороз
Фото:
Дед Мороз. Челябинск
Дед Мороз и Снегурочка желают водителям счастливого Нового года
Фото:

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Челябинских водителей на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области встретили Дед Мороз и Снегурочка. Главных новогодних персонажей записал на видео корреспондент URA.RU. «С наступающим вас! Хорошего Нового года! Чтобы все получалось! И удачи на дорогах», — с такими приветствиями обратились к проезжающим водителям Дед Мороз и Снегурочка. Водители приветствуют главных персонажей новогодней сказки звуковыми и световыми сигналами. Акцию организовал ФКУ УПРДОР «Южный Урал», чтобы снизить аварийность на опасных участках дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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