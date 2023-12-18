Главных новогодних персонажей приветствуют водители
Челябинских водителей на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области встретили Дед Мороз и Снегурочка. Главных новогодних персонажей записал на видео корреспондент URA.RU.
«С наступающим вас! Хорошего Нового года! Чтобы все получалось! И удачи на дорогах», — с такими приветствиями обратились к проезжающим водителям Дед Мороз и Снегурочка.
Водители приветствуют главных персонажей новогодней сказки звуковыми и световыми сигналами. Акцию организовал ФКУ УПРДОР «Южный Урал», чтобы снизить аварийность на опасных участках дорог.
Челябинских водителей на трассе приветствует Дед Мороз
Дед Мороз и Снегурочка желают водителям счастливого Нового года
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