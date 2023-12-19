Свердловских гаишников, открывших заправку на взятки, наказали дважды

Бывших сотрудников ГИБДД из Екатеринбурга Руслана Шуматова, Максима Пропалова и Дениса Шумкова, которых обвинили в мошенничестве, во второй раз приговорили к исправительным работам. Об этом URA.RU рассказали в Кировском районном суде Екатеринбурга. Также сообщалось, что мужчины на деньги водителей открыли заправку.
Сначала экс-силовиков обвинили в семи эпизодах, потом вскрылись еще два, рассказал источник агентства, близкий к силовым структурам. За первые семь эпизодов мужчины получили по четыре года исправительных работ. «Им вынесли приговор по оставшимся двум [эпизодам]. Шуматова, Шумкова и Пропалова приговорили к исправительным работам на три года с удержанием 15% от зарплаты», — пояснили в райсуде.
Общее наказание для каждого из фигурантов составляет менее пяти лет. «В итоге Шумков и Шуматов получили по четыре года и 11 месяцев исправительных работ. Пропалов будет заниматься исправительными работами 4,5 года. Процент, который будут удерживать из зарплат, остался прежним», — добавили в суде. Общий срок стал меньше при частичном сложении, пояснил URA.RU адвокат Алексей Кузнецов, представлявший интересы бывших силовиков в суде.
Гаишников, как писало URA.RU, задержали в 2021 году. По данным следствия, они останавливали водителей и проверяли их на алкотестере, который был специально настроен на выявление опьянения. После этого силовики обвиняли автовладельцев и предлагали договориться за взятки. Суммы составляли от 15 до 50 тысяч рублей. На полученные деньги инспекторы даже открыли заправку, писало агентство ЕАН. Во время судебного разбирательства обвинение переквалифицировали с получения взяток на мошенничество.
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