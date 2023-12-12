Свердловских гаишников, открывших заправку на взятки, отправят в другой регион

Бывших сотрудников ГИБДД из Екатеринбурга Руслана Шуматова, Максима Пропалова и Дениса Шумкова, которых обвинили в мошенничестве и приговорили к исправительным работам, скорее всего, отправят отрабатывать наказание в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Также сообщалось, что мужчины на деньги водителей открыли автомобильную заправочную станцию (АЗС).
«Кировский районный суд Екатеринбурга назначил мужчинам наказание в виде исправительных работ, признав виновными в мошенничестве. Осужденные будут перечислять 15% от зарплаты. Вероятно, их отправят в исправительный центр, который находится в другом регионе», — пояснил собеседник агентства. И не смог назвать точную область, где будут отбывать наказание бывшие полицейские.
Шуматова, Шумкова и Пропалова задержали в 2021 году по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что они останавливали водителей и проверяли их на алкотестере, который был специально настроен на выявление опьянения. Затем они обвиняли автовладельцев и предлагали им договориться путем взяток. Суммы составляли от 15 до 50 тысячи рублей. По данным ЕАН, на полученные деньги инспекторы даже открыли заправку.
В ходе расследования выяснилось, что силовики удаляли записи с видеорегистратора, чтобы скрыть преступления. Но следователи смогли восстановить часть удаленных роликов. В начале 2022 года стало известно, что обвиняемых уволили из структуры МВД.
Во время судебного разбирательства обвинение переквалифицировали с получения взяток, на мошенничество. Сначала мужчин обвинили в семи эпизодах. Позднее вскрылись еще два, пояснил URA.RU инсайдер. Кировский суд вынес обвинительный приговор лишь по первым семи эпизодам. Шумков и Шуматов получили по четыре года исправительных работ, а Пропалов — три с половиной года. Процесс по второму делу назначен на 14 декабря, следует из картотеки Кировского райсуда.
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