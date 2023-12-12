Свердловских гаишников, открывших заправку на взятки, отправят в другой регион

13 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Бывших сотрудников ГИБДД приговорили к исправительным работам (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Бывших сотрудников ГИБДД из Екатеринбурга Руслана Шуматова, Максима Пропалова и Дениса Шумкова, которых обвинили в мошенничестве и приговорили к исправительным работам, скорее всего, отправят отрабатывать наказание в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Также сообщалось, что мужчины на деньги водителей открыли автомобильную заправочную станцию (АЗС). «Кировский районный суд Екатеринбурга назначил мужчинам наказание в виде исправительных работ, признав виновными в мошенничестве. Осужденные будут перечислять 15% от зарплаты. Вероятно, их отправят в исправительный центр, который находится в другом регионе», — пояснил собеседник агентства. И не смог назвать точную область, где будут отбывать наказание бывшие полицейские. Новость по теме Пятерых свердловских силовиков уволили по статье о коррупции Шуматова, Шумкова и Пропалова задержали в 2021 году по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что они останавливали водителей и проверяли их на алкотестере, который был специально настроен на выявление опьянения. Затем они обвиняли автовладельцев и предлагали им договориться путем взяток. Суммы составляли от 15 до 50 тысячи рублей. По данным ЕАН, на полученные деньги инспекторы даже открыли заправку. В ходе расследования выяснилось, что силовики удаляли записи с видеорегистратора, чтобы скрыть преступления. Но следователи смогли восстановить часть удаленных роликов. В начале 2022 года стало известно, что обвиняемых уволили из структуры МВД. Во время судебного разбирательства обвинение переквалифицировали с получения взяток, на мошенничество. Сначала мужчин обвинили в семи эпизодах. Позднее вскрылись еще два, пояснил URA.RU инсайдер. Кировский суд вынес обвинительный приговор лишь по первым семи эпизодам. Шумков и Шуматов получили по четыре года исправительных работ, а Пропалов — три с половиной года. Процесс по второму делу назначен на 14 декабря, следует из картотеки Кировского райсуда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывших сотрудников ГИБДД из Екатеринбурга Руслана Шуматова, Максима Пропалова и Дениса Шумкова, которых обвинили в мошенничестве и приговорили к исправительным работам, скорее всего, отправят отрабатывать наказание в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. Также сообщалось, что мужчины на деньги водителей открыли автомобильную заправочную станцию (АЗС). «Кировский районный суд Екатеринбурга назначил мужчинам наказание в виде исправительных работ, признав виновными в мошенничестве. Осужденные будут перечислять 15% от зарплаты. Вероятно, их отправят в исправительный центр, который находится в другом регионе», — пояснил собеседник агентства. И не смог назвать точную область, где будут отбывать наказание бывшие полицейские. Шуматова, Шумкова и Пропалова задержали в 2021 году по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что они останавливали водителей и проверяли их на алкотестере, который был специально настроен на выявление опьянения. Затем они обвиняли автовладельцев и предлагали им договориться путем взяток. Суммы составляли от 15 до 50 тысячи рублей. По данным ЕАН, на полученные деньги инспекторы даже открыли заправку. В ходе расследования выяснилось, что силовики удаляли записи с видеорегистратора, чтобы скрыть преступления. Но следователи смогли восстановить часть удаленных роликов. В начале 2022 года стало известно, что обвиняемых уволили из структуры МВД. Во время судебного разбирательства обвинение переквалифицировали с получения взяток, на мошенничество. Сначала мужчин обвинили в семи эпизодах. Позднее вскрылись еще два, пояснил URA.RU инсайдер. Кировский суд вынес обвинительный приговор лишь по первым семи эпизодам. Шумков и Шуматов получили по четыре года исправительных работ, а Пропалов — три с половиной года. Процесс по второму делу назначен на 14 декабря, следует из картотеки Кировского райсуда.