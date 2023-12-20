В Челябинске новогодним курьерам и сборщикам готовы платить до 176 тысяч рублей

21 декабря 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Зарплату соискателям обещают выплачивать еженедельно или по окончанию каждой смены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске курьерам и сборщикам новогодних подарков готовы платить до 176 тысяч рублей в месяц. Сезонные подработки предлагают компании по продаже сладостей, косметики и кинотеатры, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса hh.ru. «В предновогодний период появились и сезонные вакансии: только на время каникул и/или на конец декабря — начало января. Чаще всего ищут сборщиков заказов, сотрудников кинотеатров, курьеров. При этом 39% челябинцев для увеличения дохода ищут подработку», — сообщили URA.RU в рекрутинговом агентстве. Начинающему сотруднику маркетплейса готовы платить до 176 тысяч рублей, минимальная сумма заработка за месяц указана в 79 900 рублей. Минимальную длительность смены, на которой сотрудник должен собирать новогодние подарки, установили в четыре часа. Новогодним курьерам в Челябинске обещают от 120 до 170 тысяч на руки. В них входят ежедневные выплаты от 800 до 1 200 рублей в час и возможность брать чаевые. На пункт выдачи новогодних посылок открыта вакансия с зарплатой от 89 до 158 тысяч рублей. Сотрудника готовы взять без опыта как на полноценный день, так и в формате подработки. Еще две вакансии предполагают сборку заказов, соискателю также доступна дополнительная подработка в виде курьера. Обещанный заработок — от 90 до 150 тысяч рублей. Ищут и временных сотрудников кинотеатра. В праздничные дни предлагают двойную оплату — три тысячи рублей за смену, требуется работник только на период с 25 декабря по 8 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске курьерам и сборщикам новогодних подарков готовы платить до 176 тысяч рублей в месяц. Сезонные подработки предлагают компании по продаже сладостей, косметики и кинотеатры, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса hh.ru. «В предновогодний период появились и сезонные вакансии: только на время каникул и/или на конец декабря — начало января. Чаще всего ищут сборщиков заказов, сотрудников кинотеатров, курьеров. При этом 39% челябинцев для увеличения дохода ищут подработку», — сообщили URA.RU в рекрутинговом агентстве. Начинающему сотруднику маркетплейса готовы платить до 176 тысяч рублей, минимальная сумма заработка за месяц указана в 79 900 рублей. Минимальную длительность смены, на которой сотрудник должен собирать новогодние подарки, установили в четыре часа. Новогодним курьерам в Челябинске обещают от 120 до 170 тысяч на руки. В них входят ежедневные выплаты от 800 до 1 200 рублей в час и возможность брать чаевые. На пункт выдачи новогодних посылок открыта вакансия с зарплатой от 89 до 158 тысяч рублей. Сотрудника готовы взять без опыта как на полноценный день, так и в формате подработки. Еще две вакансии предполагают сборку заказов, соискателю также доступна дополнительная подработка в виде курьера. Обещанный заработок — от 90 до 150 тысяч рублей. Ищут и временных сотрудников кинотеатра. В праздничные дни предлагают двойную оплату — три тысячи рублей за смену, требуется работник только на период с 25 декабря по 8 января.