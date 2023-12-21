Ямальские депутаты признали заслуги вице-спикера Тюменской облдумы

Зампредседателя Тюменской облдумы Сысоев получил награду заксобрания ЯНАО

21 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Владимир Сысоев получил Почетную грамоту от Заксобрания ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты законодательного собрания ЯНАО отметили заслуги вице-спикера Тюменской областной думы Владимира Сысоева, вручив ему почетную грамоту. Награждение прошло на заседании ямальских парламентариев 21 декабря. «Более 30 лет моя работа связана с Ямалом, и в Госдуме, и сейчас, на посту депутата Тюменской облдумы. Очень важно сохранить общественно-политическую стабильность в наших регионах, в стране. Важно, чтобы Ямал развивался, ямальцы были довольны качеством жизни, и для этого мы делаем очень много», — сказал Владимир Сысоев в благодарственной речи, эфир транслировался на официальном сайте заксобрания ЯНАО. Корреспонденту URA.RU депутат пояснил, что был депутатом Государственной Думы от «тюменской матрешки», принимал участие в формировании законопроектов через ямальское заксобрание. Через депутатов ЛДПР принимает участие в совете трех дум. Для самого Сысоева эта награда является символом признания заслуг перед ЯНАО. Сысоев был награжден «за плодотворную законотворческую и активную общественно-политическую деятельность». К почетной грамоте положена одновременная денежная выплата в размере 16 тысяч рублей.

Депутаты законодательного собрания ЯНАО отметили заслуги вице-спикера Тюменской областной думы Владимира Сысоева, вручив ему почетную грамоту. Награждение прошло на заседании ямальских парламентариев 21 декабря. «Более 30 лет моя работа связана с Ямалом, и в Госдуме, и сейчас, на посту депутата Тюменской облдумы. Очень важно сохранить общественно-политическую стабильность в наших регионах, в стране. Важно, чтобы Ямал развивался, ямальцы были довольны качеством жизни, и для этого мы делаем очень много», — сказал Владимир Сысоев в благодарственной речи, эфир транслировался на официальном сайте заксобрания ЯНАО. Корреспонденту URA.RU депутат пояснил, что был депутатом Государственной Думы от «тюменской матрешки», принимал участие в формировании законопроектов через ямальское заксобрание. Через депутатов ЛДПР принимает участие в совете трех дум. Для самого Сысоева эта награда является символом признания заслуг перед ЯНАО. Сысоев был награжден «за плодотворную законотворческую и активную общественно-политическую деятельность». К почетной грамоте положена одновременная денежная выплата в размере 16 тысяч рублей.