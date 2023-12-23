Губернатор Челябинской обалсти Алексей Текслер и его супруга Ирина провели новогодний прием в резиденции главы региона. На него были приглашены талантливые дети.
«Каждый год мы с супругой Ириной придумываем для ребят и девушек особенную программу: творческие коллективы, конкурсы, звездные артисты. И, конечно, подарки и специальные новогодние свитера», — написал губернатор в своем telegram-канале.
В этом году на праздник приехали 55 ребят и девушек со всей Челябинской области. Это талантливые дети, которые сумели добиться особенных успехов в уходящем году. Текслер отметил, что эту добрую новогоднюю традицию он заложил в 2019 году.
Судя по реакции детей, их впечатлил оказанный губернаторский прием
Фото: telegram-канал Алексея Текслера, https://t.me/alexeytexlerofficial/1406
Праздник получился ярким и по-семейному теплым
Фото: telegram-канал Алексея Текслера, https://t.me/alexeytexlerofficial/1406
Губернатор Челябинской обалсти Алексей Текслер и его супруга Ирина провели новогодний прием в резиденции главы региона. На него были приглашены талантливые дети. «Каждый год мы с супругой Ириной придумываем для ребят и девушек особенную программу: творческие коллективы, конкурсы, звездные артисты. И, конечно, подарки и специальные новогодние свитера», — написал губернатор в своем telegram-канале. В этом году на праздник приехали 55 ребят и девушек со всей Челябинской области. Это талантливые дети, которые сумели добиться особенных успехов в уходящем году. Текслер отметил, что эту добрую новогоднюю традицию он заложил в 2019 году.