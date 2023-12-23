23 декабря 2023
22 декабря 2023

Текслер и его жена провели новогодний прием в резиденции губернатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , текслер алексей
Губернатор поблагодарил родителей за воспитание талантливых детей Фото:

Губернатор Челябинской обалсти Алексей Текслер и его супруга Ирина провели новогодний прием в резиденции главы региона. На него были приглашены талантливые дети.

«Каждый год мы с супругой Ириной придумываем для ребят и девушек особенную программу: творческие коллективы, конкурсы, звездные артисты. И, конечно, подарки и специальные новогодние свитера», — написал губернатор в своем telegram-канале.

В этом году на праздник приехали 55 ребят и девушек со всей Челябинской области. Это талантливые дети, которые сумели добиться особенных успехов в уходящем году. Текслер отметил, что эту добрую новогоднюю традицию он заложил в 2019 году.

Судя по реакции детей, их впечатлил оказанный губернаторский прием
Судя по реакции детей, их впечатлил оказанный губернаторский прием
Фото:
Праздник получился ярким и по-семейному теплым
Праздник получился ярким и по-семейному теплым
Фото:

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Губернатор Челябинской обалсти Алексей Текслер и его супруга Ирина провели новогодний прием в резиденции главы региона. На него были приглашены талантливые дети. «Каждый год мы с супругой Ириной придумываем для ребят и девушек особенную программу: творческие коллективы, конкурсы, звездные артисты. И, конечно, подарки и специальные новогодние свитера», — написал губернатор в своем telegram-канале. В этом году на праздник приехали 55 ребят и девушек со всей Челябинской области. Это талантливые дети, которые сумели добиться особенных успехов в уходящем году. Текслер отметил, что эту добрую новогоднюю традицию он заложил в 2019 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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