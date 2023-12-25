«Ведомости» озвучили планируемый список кандидатов в президенты

«Ведомости»: соперниками Путина на выборах стали Харитонов, Слуцкий и Бабурин
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Сергею Бабурину, Борису Надеждину и Андрею Богданову нужно набрать 100 подписей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Объявленными кандидатами на президентские выборы 2024 стали нынешний глава РФ Владимир Путин, от КПРФ — глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, от ЛДПР — лидер фракции Леонид Слуцкий. Есть еще три претендента на участие в выборах, заявил в разговоре с «Ведомостями» источник, близкий к администрации президента.

«Еще три претендента на попадание в список кандидатов — Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Борис Надеждин („Гражданская инициатива“) и Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости)», — заявил источник. Отмечается, что им необходимо собрать по 100 тысяч подписей.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Официально фамилии всех кандидатов станут известны только 1 января 2024 года.

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Объявленными кандидатами на президентские выборы 2024 стали нынешний глава РФ Владимир Путин, от КПРФ — глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, от ЛДПР — лидер фракции Леонид Слуцкий. Есть еще три претендента на участие в выборах, заявил в разговоре с «Ведомостями» источник, близкий к администрации президента. «Еще три претендента на попадание в список кандидатов — Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Борис Надеждин („Гражданская инициатива“) и Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости)», — заявил источник. Отмечается, что им необходимо собрать по 100 тысяч подписей. Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек. Официально фамилии всех кандидатов станут известны только 1 января 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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