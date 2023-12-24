Медсестра из Нижневартовска выиграла корону на конкурсе красоты в ХМАО. Фото

25 декабря 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Медсестра из Нижневартовска Маргарита Мирошниченко выиграла корону на городском конкурсе красоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная», которого прошел в Нижневартовске. Мирошниченко вышла в региональный финал, после которого у нее будет возможность представить ХМАО на всероссийском этапе конкурса в 2024 году в Санкт-Петербурге.



«Маргарита работает медицинской сестрой в отделении функциональной диагностики детской окружной больницы Нижневартовска. У нее есть шанс представить город на всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном Департаментом здравоохранения Югры в соцсети «Вконтакте».



Ранее URA.RU сообщало, что студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова завоевала титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» на конкурсе красоты в Ханты-Мансийске. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций». Медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная» в Нижневартовске Фото: группа «Департамент здравоохранения Югры» во «Вконтакте» (https://vk.com/dzhmao)

Медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная», которого прошел в Нижневартовске. Мирошниченко вышла в региональный финал, после которого у нее будет возможность представить ХМАО на всероссийском этапе конкурса в 2024 году в Санкт-Петербурге. «Маргарита работает медицинской сестрой в отделении функциональной диагностики детской окружной больницы Нижневартовска. У нее есть шанс представить город на всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном Департаментом здравоохранения Югры в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова завоевала титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» на конкурсе красоты в Ханты-Мансийске. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».