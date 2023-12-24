24 декабря 2023

Медсестра из Нижневартовска выиграла корону на конкурсе красоты в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Медсестра из Нижневартовска Маргарита Мирошниченко выиграла корону на городском конкурсе красоты Фото:

Медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная», которого прошел в Нижневартовске. Мирошниченко вышла в региональный финал, после которого у нее будет возможность представить ХМАО на всероссийском этапе конкурса в 2024 году в Санкт-Петербурге.

«Маргарита работает медицинской сестрой в отделении функциональной диагностики детской окружной больницы Нижневартовска. У нее есть шанс представить город на всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном Департаментом здравоохранения Югры в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова завоевала титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» на конкурсе красоты в Ханты-Мансийске. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».

Медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная» в Нижневартовске
Медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная» в Нижневартовске
Фото:

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Медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная», которого прошел в Нижневартовске. Мирошниченко вышла в региональный финал, после которого у нее будет возможность представить ХМАО на всероссийском этапе конкурса в 2024 году в Санкт-Петербурге. «Маргарита работает медицинской сестрой в отделении функциональной диагностики детской окружной больницы Нижневартовска. У нее есть шанс представить город на всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованном Департаментом здравоохранения Югры в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что студентка Мордовского госуниверситета Полина Антонова завоевала титул «Мисс Финно-Угрии — 2023» на конкурсе красоты в Ханты-Мансийске. ХМАО представила студентка Югорского госуниверситета Ангелина Вахрушева, ей присвоили титул «Мисс хранительница традиций».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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