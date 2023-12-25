Тюмень получит деньги на важную федеральную программу

ФРТ даст Тюменской области финансирование на модернизацию ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Раскопы теплотрасс МУП ЧКТС. Челябинск, теплотрасса, жкх, труба, чктс, раскоп
Финансирование пойдет на замену и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Фото:

Фонд развития территорий Российской Федерации одобрил заявку Тюменской области на получение субсидии. Федеральные средства пойдут на модернизацию системы ЖКХ в регионе, сообщает в рассылке пресс-служба фонда.

«Фонд развития территорий одобрил заявки еще трех регионов по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Финансовую поддержку получат Тюменская и Калужская области, а также Ненецкий автономный округ», — говорится в сообщении.

Предполагается, что на эти деньги до конца 2024 года качество коммунальных услуг улучшится для 26,9 тысяч жителей указанных регионов. Общий объем финансирования на три региона составит 897,3 млн рублей. Сама программа модернизации ЖКХ подразумевает замену и реконструкцию инженерных сетей.

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Фонд развития территорий Российской Федерации одобрил заявку Тюменской области на получение субсидии. Федеральные средства пойдут на модернизацию системы ЖКХ в регионе, сообщает в рассылке пресс-служба фонда. «Фонд развития территорий одобрил заявки еще трех регионов по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Финансовую поддержку получат Тюменская и Калужская области, а также Ненецкий автономный округ», — говорится в сообщении. Предполагается, что на эти деньги до конца 2024 года качество коммунальных услуг улучшится для 26,9 тысяч жителей указанных регионов. Общий объем финансирования на три региона составит 897,3 млн рублей. Сама программа модернизации ЖКХ подразумевает замену и реконструкцию инженерных сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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