25 декабря 2023

Журналистке Новак грозит 8 лет тюрьмы за сотрудничество с иностранцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Российскую журналистку обвиняют работе против интересов страны Фото:

В Москве Лефортовский суд арестовал до 24 февраля 2024 года журналистку Нику Новак, которую обвинили в сотрудничестве с иностранцами против интересов России. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».

«Новак обвиняется за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством с целью содействовать деятельности, направленной против безопасности России. Журналистке может грозить от трех до восьми лет лишения свободы», — указано в посте.

Новак работала ранее руководителем Читинской организации «Одаренные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера. Также она была выпускающим редактором ChitaMedia, репортером ZabTV и главным редактором Zab.ru. В этом статусе она в 2020 году выступала на Первом канале, рассказывая об убийстве военным своего соседа и его друга.

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В Москве Лефортовский суд арестовал до 24 февраля 2024 года журналистку Нику Новак, которую обвинили в сотрудничестве с иностранцами против интересов России. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Новак обвиняется за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством с целью содействовать деятельности, направленной против безопасности России. Журналистке может грозить от трех до восьми лет лишения свободы», — указано в посте. Новак работала ранее руководителем Читинской организации «Одаренные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера. Также она была выпускающим редактором ChitaMedia, репортером ZabTV и главным редактором Zab.ru. В этом статусе она в 2020 году выступала на Первом канале, рассказывая об убийстве военным своего соседа и его друга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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