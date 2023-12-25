Журналистке Новак грозит 8 лет тюрьмы за сотрудничество с иностранцами

26 декабря 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Российскую журналистку обвиняют работе против интересов страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве Лефортовский суд арестовал до 24 февраля 2024 года журналистку Нику Новак, которую обвинили в сотрудничестве с иностранцами против интересов России. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Новак обвиняется за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством с целью содействовать деятельности, направленной против безопасности России. Журналистке может грозить от трех до восьми лет лишения свободы», — указано в посте. Новак работала ранее руководителем Читинской организации «Одаренные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера. Также она была выпускающим редактором ChitaMedia, репортером ZabTV и главным редактором Zab.ru. В этом статусе она в 2020 году выступала на Первом канале, рассказывая об убийстве военным своего соседа и его друга.

В Москве Лефортовский суд арестовал до 24 февраля 2024 года журналистку Нику Новак, которую обвинили в сотрудничестве с иностранцами против интересов России. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Новак обвиняется за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством с целью содействовать деятельности, направленной против безопасности России. Журналистке может грозить от трех до восьми лет лишения свободы», — указано в посте. Новак работала ранее руководителем Читинской организации «Одаренные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера. Также она была выпускающим редактором ChitaMedia, репортером ZabTV и главным редактором Zab.ru. В этом статусе она в 2020 году выступала на Первом канале, рассказывая об убийстве военным своего соседа и его друга.