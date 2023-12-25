Налоговая повторно банкротит птицефабрику в Соликамске

26 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Ранее иск о банкротстве птицефабрики инспекция ФНС подавала в июле 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от межрайонной инспекции ФНС России № 21. Налоговая требует признать банкротом ООО «Соликамская птицефабрика». Иск о несостоятельности этого предприятия в 2023 году ИФНС подает уже во второй раз. «Межрайонная ИФНС №21 по Пермскому краю. Заявление о признании должника ООО „Соликамская птицефабрика“ банкротом», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых требований в документе не указана. В предыдущем иске о банкротстве, поданном ИФНС в июле 2023 года, сумма долговых претензий составляла около 1,5 млн рублей. Иск был признан судом необоснованным. Птицефабрика тогда частично погасила долг, который снизился до 494 тысяч рублей, а по закону для сельхозпредприятия задолженность менее 500 тысяч рублей не является поводом для банкротства. ООО «Соликамская птицефабрика» занимается производством куриного мяса, в том числе тушек цыплят-бройлеров. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2023 году фабрика получила выручку в 3,5 млн рублей и чистую прибыль в 128 тысяч рублей.

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от межрайонной инспекции ФНС России № 21. Налоговая требует признать банкротом ООО «Соликамская птицефабрика». Иск о несостоятельности этого предприятия в 2023 году ИФНС подает уже во второй раз. «Межрайонная ИФНС №21 по Пермскому краю. Заявление о признании должника ООО „Соликамская птицефабрика“ банкротом», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых требований в документе не указана. В предыдущем иске о банкротстве, поданном ИФНС в июле 2023 года, сумма долговых претензий составляла около 1,5 млн рублей. Иск был признан судом необоснованным. Птицефабрика тогда частично погасила долг, который снизился до 494 тысяч рублей, а по закону для сельхозпредприятия задолженность менее 500 тысяч рублей не является поводом для банкротства. ООО «Соликамская птицефабрика» занимается производством куриного мяса, в том числе тушек цыплят-бройлеров. По данным сервиса контрагентов СБИС, в 2023 году фабрика получила выручку в 3,5 млн рублей и чистую прибыль в 128 тысяч рублей.