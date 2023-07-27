27 июля 2023

ФНС банкротит Соликамскую птицефабрику

© Служба новостей «URA.RU»
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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, цыплята, птицефабрика рефтинская, производство, цех инкубации
У птицефабрики накопились неоплаченные долги Фото:

ФНС России в лице межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю обратилось в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Соликамская птицефабрика» (СПФ). В обосновании на сайте Арбитражного суда региона указано, что компания три месяца не может расплатиться по долгам.

«В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю о признании общества с ограниченной ответственностью „Соликамская птицефабрика“ несостоятельным (банкротом). Требование обосновывается наличием не уплаченной свыше трех месяцев задолженности по обязательным платежам, в общем размере в сумме 1749073,05 рублей», — написано на сайте ведомства.

Суд не принял заявление уполномоченного органа ФНС России, оставив дело без движения из-за обнаруженных недочетов. Заявителю предписано устранить их в срок до 18 августа.

Корреспондент URA.RU направил запрос в соликамскую компанию с просьбой прокомментировать банкротство. На момент публикации ответ не поступал.

СПФ была зарегистрирована 24 февраля 2011 года, указано на портале СБИС. Основным видом деятельности компании является животноводство, также ООО работает еще по семи направлениям. Стоимость бизнеса оценивается в 41,4 миллиона рублей. Все операции по банковским счетам компании на данный момент остановлены по решению налоговиков.

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ФНС России в лице межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю обратилось в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Соликамская птицефабрика» (СПФ). В обосновании на сайте Арбитражного суда региона указано, что компания три месяца не может расплатиться по долгам. «В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю о признании общества с ограниченной ответственностью „Соликамская птицефабрика“ несостоятельным (банкротом). Требование обосновывается наличием не уплаченной свыше трех месяцев задолженности по обязательным платежам, в общем размере в сумме 1749073,05 рублей», — написано на сайте ведомства. Суд не принял заявление уполномоченного органа ФНС России, оставив дело без движения из-за обнаруженных недочетов. Заявителю предписано устранить их в срок до 18 августа. Корреспондент URA.RU направил запрос в соликамскую компанию с просьбой прокомментировать банкротство. На момент публикации ответ не поступал. СПФ была зарегистрирована 24 февраля 2011 года, указано на портале СБИС. Основным видом деятельности компании является животноводство, также ООО работает еще по семи направлениям. Стоимость бизнеса оценивается в 41,4 миллиона рублей. Все операции по банковским счетам компании на данный момент остановлены по решению налоговиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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