Наука и техника В 2024 году впервые запустят самолет SJ-100 с отечественным двигателем 26 декабря 2023 в 16:13 Размер текста - 17 + Самолет SJ-100 оснащен отечественным двигателем (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В начале 2024 году состоится первый запуск самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. «Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. <…> В начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — отметил Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24». До конца года планируется провести оставшиеся наземные отработки. В Минпромторге РФ сообщали, что в ноябре в воздух впервые поднялся опытный образец самолета Ил-96-400М. В ведомстве назвали это величайшим достижением конструкторского российского бюро. В начале 2024 году состоится первый запуск самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. «Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. <…> В начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — отметил Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24». До конца года планируется провести оставшиеся наземные отработки. В Минпромторге РФ сообщали, что в ноябре в воздух впервые поднялся опытный образец самолета Ил-96-400М. В ведомстве назвали это величайшим достижением конструкторского российского бюро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям