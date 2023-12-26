В 2024 году впервые запустят самолет SJ-100 с отечественным двигателем

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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва, авиация, двигатель самолета, макет двигателя
Самолет SJ-100 оснащен отечественным двигателем (архивное фото) Фото:

В начале 2024 году состоится первый запуск самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. <…> В начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — отметил Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24». До конца года планируется провести оставшиеся наземные отработки.

В Минпромторге РФ сообщали, что в ноябре в воздух впервые поднялся опытный образец самолета Ил-96-400М. В ведомстве назвали это величайшим достижением конструкторского российского бюро.

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В начале 2024 году состоится первый запуск самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. «Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. <…> В начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — отметил Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24». До конца года планируется провести оставшиеся наземные отработки. В Минпромторге РФ сообщали, что в ноябре в воздух впервые поднялся опытный образец самолета Ил-96-400М. В ведомстве назвали это величайшим достижением конструкторского российского бюро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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