В 2024 году впервые запустят самолет SJ-100 с отечественным двигателем

Самолет SJ-100 оснащен отечественным двигателем (архивное фото)
В начале 2024 году состоится первый запуск самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
«Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. <…> В начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — отметил Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24». До конца года планируется провести оставшиеся наземные отработки.
В Минпромторге РФ сообщали, что в ноябре в воздух впервые поднялся опытный образец самолета Ил-96-400М. В ведомстве назвали это величайшим достижением конструкторского российского бюро.
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