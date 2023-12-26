Челябинская область получит на проекты по здравоохранению 500 млн рублей

27 декабря 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

По одному из проектов, деньги должны пойти на здания для онкобольных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область получит от правительства РФ 500 миллионов рублей в виде субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В рамках федеральных проектов „Борьба с онкологическими заболеваниями“, „Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям“, „Развитие инфраструктуры здравоохранения“, в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие здравоохранения“ выделить Челябинской области 500 000 тысяч рублей на 2024 год», — говорится в тексте распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги необходимо потратить на софинансирование капитальных вложений в области здравоохранения. В ноябре 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Златоуст анонсировал реновацию медицины в городе. Программа должна была включать реновацию и ремонт зданий.

Челябинская область получит от правительства РФ 500 миллионов рублей в виде субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В рамках федеральных проектов „Борьба с онкологическими заболеваниями“, „Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям“, „Развитие инфраструктуры здравоохранения“, в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие здравоохранения“ выделить Челябинской области 500 000 тысяч рублей на 2024 год», — говорится в тексте распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги необходимо потратить на софинансирование капитальных вложений в области здравоохранения. В ноябре 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Златоуст анонсировал реновацию медицины в городе. Программа должна была включать реновацию и ремонт зданий.