26 декабря 2023

Челябинская область получит на проекты по здравоохранению 500 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , онкоцентр, центр онкологии и ядерной медицины
По одному из проектов, деньги должны пойти на здания для онкобольных Фото:

Челябинская область получит от правительства РФ 500 миллионов рублей в виде субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В рамках федеральных проектов „Борьба с онкологическими заболеваниями“, „Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям“, „Развитие инфраструктуры здравоохранения“, в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие здравоохранения“ выделить Челябинской области 500 000 тысяч рублей на 2024 год», — говорится в тексте распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги необходимо потратить на софинансирование капитальных вложений в области здравоохранения.

В ноябре 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Златоуст анонсировал реновацию медицины в городе. Программа должна была включать реновацию и ремонт зданий.

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Челябинская область получит от правительства РФ 500 миллионов рублей в виде субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В рамках федеральных проектов „Борьба с онкологическими заболеваниями“, „Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям“, „Развитие инфраструктуры здравоохранения“, в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие здравоохранения“ выделить Челябинской области 500 000 тысяч рублей на 2024 год», — говорится в тексте распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги необходимо потратить на софинансирование капитальных вложений в области здравоохранения. В ноябре 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Златоуст анонсировал реновацию медицины в городе. Программа должна была включать реновацию и ремонт зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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