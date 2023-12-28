28 декабря 2023

В ХМАО преступник попытался взять кредит на убитую им жертву

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник пытался взять кредит с телефона убитого им человека Фото:

В ХМАО мужчина убил человека в гараже, похитил у жертвы телефон, а затем пытался получить через краденый гаджет кредит в банке. Об этом сообщается в картотеке суда Ханты-Мансийского автономного округа.

«Гулиев Д. Х., находясь в гараже (…) с целью хищения чужого имущества, сопряженного с убийством, совершил разбойное нападение», — сообщается в картотеке. Осужденный жестоко избил и задушил погибшего.

Затем преступник похитил мобильный телефон убитого и скрылся с места преступления. Несколько раз он пытался взять кредит в миллион рублей с краденого гаджета через личный кабинет приложения «Сбербанк Онлайн». Но каждый раз ему отказывали, заподозрив незаконную операцию.

Гулиева осудили за разбой, сопряженный с убийством и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Ему присудили 17 лет колонии строгого режима и штраф в 200 000 рублей.

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В ХМАО мужчина убил человека в гараже, похитил у жертвы телефон, а затем пытался получить через краденый гаджет кредит в банке. Об этом сообщается в картотеке суда Ханты-Мансийского автономного округа. «Гулиев Д. Х., находясь в гараже (…) с целью хищения чужого имущества, сопряженного с убийством, совершил разбойное нападение», — сообщается в картотеке. Осужденный жестоко избил и задушил погибшего. Затем преступник похитил мобильный телефон убитого и скрылся с места преступления. Несколько раз он пытался взять кредит в миллион рублей с краденого гаджета через личный кабинет приложения «Сбербанк Онлайн». Но каждый раз ему отказывали, заподозрив незаконную операцию. Гулиева осудили за разбой, сопряженный с убийством и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Ему присудили 17 лет колонии строгого режима и штраф в 200 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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