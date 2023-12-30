Умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова

31 декабря 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Галина Зименкова умерла на 83-м году жизни Фото: Г. Макарычев/РИА Новости Умерла легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова. Ей было 82 года. Об этом сообщили «Первый канал». «Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. По профессии актриса и режиссер, она всю жизнь посвятила телевидению», — сообщили на сайте канала. Причина смерти не указана. Более 20 лет она работала диктором Центрального телевидения. Зименкова вела программу «Время», «Голубые огоньки», «Подмосковные встречи» и другие популярные передачи. Кроме того, она преподавала журналистам технику речи.

Умерла легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова. Ей было 82 года. Об этом сообщили «Первый канал». «Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. По профессии актриса и режиссер, она всю жизнь посвятила телевидению», — сообщили на сайте канала. Причина смерти не указана. Более 20 лет она работала диктором Центрального телевидения. Зименкова вела программу «Время», «Голубые огоньки», «Подмосковные встречи» и другие популярные передачи. Кроме того, она преподавала журналистам технику речи.