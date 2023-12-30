30 декабря 2023

Умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова

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Галина Зименкова умерла на 83-м году жизни
Галина Зименкова умерла на 83-м году жизни Фото:

Умерла легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова. Ей было 82 года. Об этом сообщили «Первый канал».

«Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. По профессии актриса и режиссер, она всю жизнь посвятила телевидению», — сообщили на сайте канала. Причина смерти не указана.

Более 20 лет она работала диктором Центрального телевидения. Зименкова вела программу «Время», «Голубые огоньки», «Подмосковные встречи» и другие популярные передачи. Кроме того, она преподавала журналистам технику речи.

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Умерла легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова. Ей было 82 года. Об этом сообщили «Первый канал». «Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. По профессии актриса и режиссер, она всю жизнь посвятила телевидению», — сообщили на сайте канала. Причина смерти не указана. Более 20 лет она работала диктором Центрального телевидения. Зименкова вела программу «Время», «Голубые огоньки», «Подмосковные встречи» и другие популярные передачи. Кроме того, она преподавала журналистам технику речи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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