Умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова

Галина Зименкова умерла на 83-м году жизни
Умерла легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова. Ей было 82 года. Об этом сообщили «Первый канал».
«Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова. Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. По профессии актриса и режиссер, она всю жизнь посвятила телевидению», — сообщили на сайте канала. Причина смерти не указана.
Более 20 лет она работала диктором Центрального телевидения. Зименкова вела программу «Время», «Голубые огоньки», «Подмосковные встречи» и другие популярные передачи. Кроме того, она преподавала журналистам технику речи.
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