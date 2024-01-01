01 января 2024

Двое челябинцев с топором и ракетницей напали на продавца елок

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, елки, елочный базар, торговля елками
Молодые люди хотели забрать деньги у продавца елок Фото:

Двое челябинцев с топором и ракетницей хотели забрать дневную выручку у продавца елок. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Вечером 31 декабря на точке продаж хвойных деревьев на Комсомольском проспекте двое молодых людей, в руках одного из которых была сигнальная ракетница, требовали у продавца дневную выручку. Второй злоумышленник забрал у продавца топор и также начал высказывать угрозы. Однако появившийся патрульный автомобиль вспугнул нападавших, и они скрылись», — сообщили в пресс-службе.

Подъехавшие сотрудники патрульно-постовой службы выслушали мужчину, расспросили о приметах злоумышленников и уточнили направление, в котором они скрылись. В ходе дальнейшей работы в одном из дворов напавшие по приметам были задержаны. У них изъяли топор и сигнальную ракетницу.

В отношении 22-летних челябинцев в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ранее не судимые молодые люди были помещены в изолятор временного содержания.

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Двое челябинцев с топором и ракетницей хотели забрать дневную выручку у продавца елок. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе областного главка МВД. «Вечером 31 декабря на точке продаж хвойных деревьев на Комсомольском проспекте двое молодых людей, в руках одного из которых была сигнальная ракетница, требовали у продавца дневную выручку. Второй злоумышленник забрал у продавца топор и также начал высказывать угрозы. Однако появившийся патрульный автомобиль вспугнул нападавших, и они скрылись», — сообщили в пресс-службе. Подъехавшие сотрудники патрульно-постовой службы выслушали мужчину, расспросили о приметах злоумышленников и уточнили направление, в котором они скрылись. В ходе дальнейшей работы в одном из дворов напавшие по приметам были задержаны. У них изъяли топор и сигнальную ракетницу. В отношении 22-летних челябинцев в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ранее не судимые молодые люди были помещены в изолятор временного содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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