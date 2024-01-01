Двое челябинцев с топором и ракетницей напали на продавца елок

Двое челябинцев с топором и ракетницей хотели забрать дневную выручку у продавца елок. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
«Вечером 31 декабря на точке продаж хвойных деревьев на Комсомольском проспекте двое молодых людей, в руках одного из которых была сигнальная ракетница, требовали у продавца дневную выручку. Второй злоумышленник забрал у продавца топор и также начал высказывать угрозы. Однако появившийся патрульный автомобиль вспугнул нападавших, и они скрылись», — сообщили в пресс-службе.
Подъехавшие сотрудники патрульно-постовой службы выслушали мужчину, расспросили о приметах злоумышленников и уточнили направление, в котором они скрылись. В ходе дальнейшей работы в одном из дворов напавшие по приметам были задержаны. У них изъяли топор и сигнальную ракетницу.
В отношении 22-летних челябинцев в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ранее не судимые молодые люди были помещены в изолятор временного содержания.
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