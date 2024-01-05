Крупная нефтяная компания ХМАО передала тонну гуманитарной помощи

«РН-Юганскнефтегаз» передали коробки с едой для нуждающихся людей
Сотрудники ООО «РН-Юганскнефтегаз» передали одну тонну гуманитарной помощи в благотворительный фонд «Благодарность». Об этом сообщили в соцсетях.
«Нефтеюганский район. Около одной тонны гуманитарной помощи привезли сотрудники „РН-Юганскнефтегаз“ в благотворительный фонд Владимира Семенова „Благодарность“. Сформировано 70 „коробок добра“, которые отправили в наш штаб в Ханты-Мансийске», — передает telegram-канал «Гуманитарный Добровольческий Корпус».
Фонд помогает людям старшего поколения и тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Любой желающий может принести вещи и еду в штаб.
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