05 января 2024
04 января 2024

Крупная нефтяная компания ХМАО передала тонну гуманитарной помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в поселке Сосьва. Екатеринбург, продукты, гуманитарная помощь, сосьва, тушенка, еда
«РН-Юганскнефтегаз» передали коробки с едой для нуждающихся людей Фото:

Сотрудники ООО «РН-Юганскнефтегаз» передали одну тонну гуманитарной помощи в благотворительный фонд «Благодарность». Об этом сообщили в соцсетях.

«Нефтеюганский район. Около одной тонны гуманитарной помощи привезли сотрудники „РН-Юганскнефтегаз“ в благотворительный фонд Владимира Семенова „Благодарность“. Сформировано 70 „коробок добра“, которые отправили в наш штаб в Ханты-Мансийске», — передает telegram-канал «Гуманитарный Добровольческий Корпус».

Фонд помогает людям старшего поколения и тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Любой желающий может принести вещи и еду в штаб.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ООО «РН-Юганскнефтегаз» передали одну тонну гуманитарной помощи в благотворительный фонд «Благодарность». Об этом сообщили в соцсетях. «Нефтеюганский район. Около одной тонны гуманитарной помощи привезли сотрудники „РН-Юганскнефтегаз“ в благотворительный фонд Владимира Семенова „Благодарность“. Сформировано 70 „коробок добра“, которые отправили в наш штаб в Ханты-Мансийске», — передает telegram-канал «Гуманитарный Добровольческий Корпус». Фонд помогает людям старшего поколения и тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Любой желающий может принести вещи и еду в штаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...