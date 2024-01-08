08 января 2024
07 января 2024

Как изменятся цены на квартиры в Тюмени в 2024 году

В Тюмени уменьшатся цены на вторичное жилье в старом фонде
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, жилье, новостройка
В Тюмени на вторичное жилье в старом фонде цены могут снизиться на 10-20% Фото:

В Тюмени в 2024 году может резко снизится стоимость на вторичное жилье в старом фонде. Об этом РБК Тюмень сообщил руководитель отдела продаж федеральной компании «Этажи» Ильнур Ишкиев.

«Есть высокая вероятность, что застройщики будут проводить локальные акции и скидки. Более качественные квартиры вторичного сегмента если и подешевеют, то незначительно — примерно на 5%. А вот жилье в старом фонде, с невостребованными планировками и не в престижных районах может резко обвалиться в цене», — пояснил специалист журналистам РБК Тюмень. Цены на вторичное жилье в старом фонде могут снизиться на 10-20%.

По словам эксперта, на первичном рынке больших изменений ждать не стоит, так как у застройщиков заключены с банками контракты, не предполагающие гибкости. В 2023 году ипотечная ставка выросла практически вдвое, тем самым спровоцировав подорожание квартир. Это сократило сроки экспозиции, так как покупатели торопились совершать сделки по более выгодным условиям.

В 2023 году увеличили первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 20%, а потом и до 30%. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что это приведет к снижению спроса на новое жилье. Она также сообщила, что в первые месяцы 2024 года на первичном рынке в России может произойти очередная волна роста цен. Стоимость новостроек может подняться на 5-7%.

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В Тюмени в 2024 году может резко снизится стоимость на вторичное жилье в старом фонде. Об этом РБК Тюмень сообщил руководитель отдела продаж федеральной компании «Этажи» Ильнур Ишкиев. «Есть высокая вероятность, что застройщики будут проводить локальные акции и скидки. Более качественные квартиры вторичного сегмента если и подешевеют, то незначительно — примерно на 5%. А вот жилье в старом фонде, с невостребованными планировками и не в престижных районах может резко обвалиться в цене», — пояснил специалист журналистам РБК Тюмень. Цены на вторичное жилье в старом фонде могут снизиться на 10-20%. По словам эксперта, на первичном рынке больших изменений ждать не стоит, так как у застройщиков заключены с банками контракты, не предполагающие гибкости. В 2023 году ипотечная ставка выросла практически вдвое, тем самым спровоцировав подорожание квартир. Это сократило сроки экспозиции, так как покупатели торопились совершать сделки по более выгодным условиям. В 2023 году увеличили первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 20%, а потом и до 30%. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что это приведет к снижению спроса на новое жилье. Она также сообщила, что в первые месяцы 2024 года на первичном рынке в России может произойти очередная волна роста цен. Стоимость новостроек может подняться на 5-7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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