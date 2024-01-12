Адвокат из Златоуста добился отмены штрафов на грузовики по дороге Миасс—Кыштым

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Андрей Морозов добился освобождения владельцев грузовиков от штрафов Фото:

Адвокат Андрей Морозов из Златоуста (Челябинская область) добился в Генпрокуратуре РФ отмены штрафов для владельцев грузовиков на дороге из Миасса в Кыштым. Как Морозов рассказал URA.RU, можно не платить за перегруз с 30 ноября 2023 года.

«Это актуально для владельцев грузовых автомобилей, которых наказали большими штрафами за превышение допустимой массы транспортного средства на автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым. Кто получил письма с уведомлением о штрафах за перегруз с 30 ноября 2023 года, можно не платить», — рассказал URA.RU Морозов.

На дороге действует рамка автоматического пункта весогабаритного контроля. Морозов пожаловался в Генпрокуратуру на некорректную работу оборудования. В ведомстве ответили, что владельцу рамки сделали представление, которое удовлетворено. Выяснилось, что техника работает некорректно, а дорога с колеями. В результате Ространснадзор, привлекающий к ответственности за превышение массы транспортного средства, потерял право вынесения постановлений по статье 12.21.1 КоАП РФ. Запрет будет действовать до устранения выявленных недостатков в работе рамки.

Тем автовладельцам, которые с декабря продолжили получать письма ведомства, Морозов дал совет. Юрист порекомендовал обжаловать представления. Их отменят.

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Адвокат Андрей Морозов из Златоуста (Челябинская область) добился в Генпрокуратуре РФ отмены штрафов для владельцев грузовиков на дороге из Миасса в Кыштым. Как Морозов рассказал URA.RU, можно не платить за перегруз с 30 ноября 2023 года. «Это актуально для владельцев грузовых автомобилей, которых наказали большими штрафами за превышение допустимой массы транспортного средства на автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым. Кто получил письма с уведомлением о штрафах за перегруз с 30 ноября 2023 года, можно не платить», — рассказал URA.RU Морозов. На дороге действует рамка автоматического пункта весогабаритного контроля. Морозов пожаловался в Генпрокуратуру на некорректную работу оборудования. В ведомстве ответили, что владельцу рамки сделали представление, которое удовлетворено. Выяснилось, что техника работает некорректно, а дорога с колеями. В результате Ространснадзор, привлекающий к ответственности за превышение массы транспортного средства, потерял право вынесения постановлений по статье 12.21.1 КоАП РФ. Запрет будет действовать до устранения выявленных недостатков в работе рамки. Тем автовладельцам, которые с декабря продолжили получать письма ведомства, Морозов дал совет. Юрист порекомендовал обжаловать представления. Их отменят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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