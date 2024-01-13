Бастрыкин потребовал доклад из-за пермской пенсионерки, живущей в аварийном доме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за пермской пенсионерки, которая живет в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении жилищных прав пенсионерки из Березников. Он поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщается, что дом по улице Большевистской, в котором живет пожилая женщина, признан аварийным. В нем осыпается потолок, температурный режим не соответствует норме и нет горячей воды. Также дом не обслуживает ни одна управкомпания, мер к решению ситуации не принимается, уточнили в пресс-службе СК.
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