13 января 2024
12 января 2024

Бастрыкин потребовал доклад из-за пермской пенсионерки, живущей в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за пермской пенсионерки, которая живет в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении жилищных прав пенсионерки из Березников. Он поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщается, что дом по улице Большевистской, в котором живет пожилая женщина, признан аварийным. В нем осыпается потолок, температурный режим не соответствует норме и нет горячей воды. Также дом не обслуживает ни одна управкомпания, мер к решению ситуации не принимается, уточнили в пресс-службе СК.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за пермской пенсионерки, которая живет в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении жилищных прав пенсионерки из Березников. Он поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщается, что дом по улице Большевистской, в котором живет пожилая женщина, признан аварийным. В нем осыпается потолок, температурный режим не соответствует норме и нет горячей воды. Также дом не обслуживает ни одна управкомпания, мер к решению ситуации не принимается, уточнили в пресс-службе СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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