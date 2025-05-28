Из-за массовой атаки на российские регионы в ночь и утро 28 мая закрылись аэропорты Москвы, Калуги, Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» предложили пассажирам переоформление или возврат средств.
Из Красноярска задержаны два рейса в Шереметьево, в Пулково — семь рейсов в Москву. По правилам ФАП-82, при задержке свыше 2 часов пассажирам положено питание, при 4+ часах — гостиница и трансфер. Что еще положено пассажирам при задержке рейса — подробнее в материале URA.RU.
Временное закрытие аэропортов
В связи с атакой беспилотников ВСУ на Подмосковье в 22:56 по мск введены ограничения на полеты в аэропорту Калуга (Грабцево). В 23:51 по мск ограничения ввели в Домодедово. В 01:10 их ввели в аэропорту Жуковский. К 01:45 ограничения распространились на аэропорты Владимира (Семязино), Иваново (Южный), Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна). Об этом сообщили представители Росавиации в telegram-канале. Ограничения остались только в аэропорту Костромы (на момент 09:00 по мск).
Обращения «Аэрофлота» и «Победы» пассажирам
Заявление «Аэрофлота»
В telegram-канале представители «Аэрофлота» подтвердили временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Там добавили, что часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет.
Пассажирам рекомендовали следить за изменением расписания на официальном сайте авиакомпании, а также на информационных табло в аэропорту. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты.
Всем, кто принял решение отказаться от полета, полностью вернут средства. Для этого необходимо оформить в дальнейшем обращение на возврат по месту приобретения перевозки — на сайте, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Получать штампы или иные подтверждающие документы в аэропорту для осуществления процедуры возврата не требуется.
Заявление «Победы»
Представители «Победы» в соцсетях написали, что вынуждены внести изменения в расписание из-за ограничений в аэропортах Шереметьево (к настоящему моменту ограничения сняты) и Внуково. Часть рейсов перенаправлены на запасные аэропорты или задержаны.
Какие рейсы задержаны
Два рейса (SU 1485 и SU 1483) из Красноярска в Шереметьево перенесены с утра на 15:00 и 15:30 соответственно. Один должны был взлететь в 9:40, а второй в 11:30 соответственно.
Из петербургского Пулково задержаны семь рейсов в Москву, а самолеты, перенаправленные из Внуково, остаются в чистой зоне аэропорта. Вылеты временно отложены, но не отменены окончательно.
Пассажиры задержанных рейсов имеют право на бесплатные услуги
Согласно «Общим правилам воздушных перевозок» пассажиры имеют право на бесплатные услуги при задержке рейса по вине авиакомпании, из-за погодных условий или технических неполадок. К таким услугам относятся питание, размещение в гостинице и трансфер при длительных задержках, сообщает Росавиация.
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