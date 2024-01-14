14 января 2024
13 января 2024
12 января 2024

В ЯНАО школьникам рекомендовали оставаться дома из-за холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьникам рекомендуют остаться дома для безопасности Фото:

В Ноябрьске и Новом Уренгое температура воздуха опустилась ниже 36 градусов мороза. Городские власти рекомендуют школьникам первой смены оставаться дома.

«Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -43°С, штиль, ветер северо-западный 6-8 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 9 класс», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Власти Ноябрьска в соцсети разместили аналогичное предупреждение: «В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 5 класс на улице не рекомендуется и небезопасно».

В Салехарде утром температура воздуха опустилась до -41 градуса, поэтому школьникам с 1-й по 11-й класс отменили занятия. В Губкинском ученикам с 1-й по 6-й класс рекомендовали оставаться дома, а в Надыме — с 1-й по 9-й класс.

По прогнозам синоптиков, на территории ЯНАО в ночь на понедельник, 15 января, столбики термометра опустятся до -40 градусов, местами до -30, а по западу до -45 градусов. Жителей региона ждут небольшие осадки в виде снега, в отдельных районах ожидается изморозь, туман и метель, а порывы ветра достигнут 13 м/с.

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В Ноябрьске и Новом Уренгое температура воздуха опустилась ниже 36 градусов мороза. Городские власти рекомендуют школьникам первой смены оставаться дома. «Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -43°С, штиль, ветер северо-западный 6-8 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 9 класс», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Власти Ноябрьска в соцсети разместили аналогичное предупреждение: «В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 5 класс на улице не рекомендуется и небезопасно». В Салехарде утром температура воздуха опустилась до -41 градуса, поэтому школьникам с 1-й по 11-й класс отменили занятия. В Губкинском ученикам с 1-й по 6-й класс рекомендовали оставаться дома, а в Надыме — с 1-й по 9-й класс. По прогнозам синоптиков, на территории ЯНАО в ночь на понедельник, 15 января, столбики термометра опустятся до -40 градусов, местами до -30, а по западу до -45 градусов. Жителей региона ждут небольшие осадки в виде снега, в отдельных районах ожидается изморозь, туман и метель, а порывы ветра достигнут 13 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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