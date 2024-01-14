14 января 2024

Челябинскому батальону связи на СВО передали рации и антенны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, связь, рация, армия россии, командный центр
ГКУ передало оборудование батальону связи «Южноуралец» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главное контрольное управление Челябинской области (ГКУ) передало бойцам батальону связи «Южноуралец» на СВО цифровые рации, антенны и ретрансляторы. Об этом URA.RU 15 января сообщили в пресс-службе ГКУ.

«ГКУ передало оборудование батальону связи „Южноуралец“. В посылку вошли автомобильные цифровые рации, цифровые рации, антенны для автомобильных раций, ретранслятор, антенны для ретранслятора и все необходимое для их монтажа», — уточнили в пресс-службе.

В закупке и отправке оборудования приняли участие торговая площадка «РТС-тендер» и реготделение РИК партии «Единая Россия». Также «РТС-тендер» закупит для батальона дронобойные ружья челябинского производства.

Бойцам отправили цифровые рации, антенны и ретрансляторы
Бойцам отправили цифровые рации, антенны и ретрансляторы
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное контрольное управление Челябинской области (ГКУ) передало бойцам батальону связи «Южноуралец» на СВО цифровые рации, антенны и ретрансляторы. Об этом URA.RU 15 января сообщили в пресс-службе ГКУ. «ГКУ передало оборудование батальону связи „Южноуралец“. В посылку вошли автомобильные цифровые рации, цифровые рации, антенны для автомобильных раций, ретранслятор, антенны для ретранслятора и все необходимое для их монтажа», — уточнили в пресс-службе. В закупке и отправке оборудования приняли участие торговая площадка «РТС-тендер» и реготделение РИК партии «Единая Россия». Также «РТС-тендер» закупит для батальона дронобойные ружья челябинского производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...