ГКУ передало оборудование батальону связи «Южноуралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главное контрольное управление Челябинской области (ГКУ) передало бойцам батальону связи «Южноуралец» на СВО цифровые рации, антенны и ретрансляторы. Об этом URA.RU 15 января сообщили в пресс-службе ГКУ.

«ГКУ передало оборудование батальону связи „Южноуралец“. В посылку вошли автомобильные цифровые рации, цифровые рации, антенны для автомобильных раций, ретранслятор, антенны для ретранслятора и все необходимое для их монтажа», — уточнили в пресс-службе.

В закупке и отправке оборудования приняли участие торговая площадка «РТС-тендер» и реготделение РИК партии «Единая Россия». Также «РТС-тендер» закупит для батальона дронобойные ружья челябинского производства.