Когда в Тюмени выгодно покупать кондиционеры

В Тюмени выгоднее всего покупать кондиционеры зимой

Зимой кондиционеры стоят на 5 — 7% дешевле, чем в летний сезон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени выгоднее всего приобретать и устанавливать кондиционеры с конца осени и в зимний период. Об этом URA.RU рассказали в компании «ТМ-Климат».

«Самый выгодный период — зимний период. Начиная с ноября и заканчивая серединой февраля, пока поставщики не прислали новые прайсы с увеличенными ценами. Как правило, с начала марта начинают действовать новые прайсы, и понижения никогда еще не было, только повышение. В среднем на 5 — 7% вырастает стоимость», — сообщили в «ТМ-Климат».

Там также отметили, что приобретая оборудование зимой, можно не только сэкономить, но и заранее согласовать сроки установки, в отличие от летнего периода, когда монтаж кондиционера приходилось ждать до нескольких недель. «Зимой установка быстрее, но все будет зависеть от погодных условий. Летом, если судить по прошлому году, горожанам приходилось ждать две с половиной — три недели. В позапрошлом году доходило практически до месяца. Покупая кондиционер зимой, можно заранее записаться на установку в весенней период», — добавили в компании.