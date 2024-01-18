В Перми банкротят «дочку» завода, который делает «Смерчи» и «Грады»

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Механик». Его владельцем является ПАО «Мотовилихинские заводы», выпускающее РСЗО «Град» и «Смерч». Истцом выступает ООО «Бизнес Технологии».
«Арбитражный суд Пермского края, исковое заявление от ООО „Бизнес Технологии“. Требование — признание должника ООО „Механик“ банкротом», — сообщается в картотеке. Сумма исковых претензий в судебных документах не указана.
По данным СБИС, пермское ООО «Механик» занимается ремонтом машин и оборудования. Единственный собственник предприятия — холдинг ПАО «Мотовилихинские заводы», разрабатывающее и производящее боевые и транспортно-заряжающие машины в составе реактивных систем залпового огня типов «Град» и «Смерч». ООО «Бизнес Технологии», подавшее иск о банкротстве дочерней компании машхолдинга, занимается консультациями в сфере коммерческой деятельности и управления.
Ранее URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба оштрафовала дочернее предприятие Мотовилихинских заводов ЗАО «СКБ» на 350 тысяч рублей. Причиной стала задержка в поставке Минобороны РФ реактивной системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо-Г».
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