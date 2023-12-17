17 декабря 2023
16 декабря 2023

Пермский завод оштрафовали за недостатки в системе залпового огня

Пермское ЗАО «СКБ» выплатит штраф из-за задержки поставок Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная артиллерия
Завод поставлял РСЗО «Торнадо-Г» Фото:

Антимонопольная служба оштрафовала дочернее предприятие Мотовилихинских заводов ЗАО «Специальное конструкторское бюро» на 350 тысяч рублей. Причиной стала задержка в поставке Минобороны РФ реактивной системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо-Г». Это произошло из-за неудачных испытаний техники.

«ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ не смогло оспорить штраф Нижегородского УФАС, которое оштрафовало общество на 350 тысяч рублей. „Оборонная дочка“ ПАО „Мотовилихинские заводы“ в рамках гособоронзаказа должна была передать Минобороны реактивную систему залпового огня БМ-21-1 „Торнадо-Г“. В ходе испытаний блока электрооборудования боевой машины на воздействие атмосферных осадков он оказался негерметичен и был затоплен водой. В итоге изделие было признано не прошедшим испытания, отгрузка машины была приостановлена», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на материалы дела.

Позже недостатки в системе были устранены. Но штраф остался в силе.

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Антимонопольная служба оштрафовала дочернее предприятие Мотовилихинских заводов ЗАО «Специальное конструкторское бюро» на 350 тысяч рублей. Причиной стала задержка в поставке Минобороны РФ реактивной системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо-Г». Это произошло из-за неудачных испытаний техники. «ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ не смогло оспорить штраф Нижегородского УФАС, которое оштрафовало общество на 350 тысяч рублей. „Оборонная дочка“ ПАО „Мотовилихинские заводы“ в рамках гособоронзаказа должна была передать Минобороны реактивную систему залпового огня БМ-21-1 „Торнадо-Г“. В ходе испытаний блока электрооборудования боевой машины на воздействие атмосферных осадков он оказался негерметичен и был затоплен водой. В итоге изделие было признано не прошедшим испытания, отгрузка машины была приостановлена», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на материалы дела. Позже недостатки в системе были устранены. Но штраф остался в силе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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