Пермский завод оштрафовали за недостатки в системе залпового огня

Антимонопольная служба оштрафовала дочернее предприятие Мотовилихинских заводов ЗАО «Специальное конструкторское бюро» на 350 тысяч рублей. Причиной стала задержка в поставке Минобороны РФ реактивной системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо-Г». Это произошло из-за неудачных испытаний техники.
«ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ не смогло оспорить штраф Нижегородского УФАС, которое оштрафовало общество на 350 тысяч рублей. „Оборонная дочка“ ПАО „Мотовилихинские заводы“ в рамках гособоронзаказа должна была передать Минобороны реактивную систему залпового огня БМ-21-1 „Торнадо-Г“. В ходе испытаний блока электрооборудования боевой машины на воздействие атмосферных осадков он оказался негерметичен и был затоплен водой. В итоге изделие было признано не прошедшим испытания, отгрузка машины была приостановлена», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на материалы дела.
Позже недостатки в системе были устранены. Но штраф остался в силе.
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