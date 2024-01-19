Следователи заставили вернуть бизнесмена из ХМАО почти миллиард рублей налогов

Бизнесмен полностью возместил ущерб Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Бизнесмен из ХМАО вернул в бюджет страны налоги в размере более 859 миллионов рублей, которые он ранее скрыл, предоставляя ложные документы. Об этом сообщили в окружном Управлении СК РФ.

«В 2016 году фигурант уголовного дела, являясь на тот момент генеральным директором коммерческой организации, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 859 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Следователями <…> принят комплекс мер, в результате которых на стадии следствия подозреваемый добровольно уплатил в бюджет государства всю сумму недоимки», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предприниматель необоснованно пользовался налоговым вычетом по НДС. Уголовное дело прекращено в связи с полным возмещением ущерба.

Аналогичное преступление совершил генеральный директор трех коммерческих машиностроительных организаций из Югры. Бизнесмен с 2017 по 2021 год скрыл налогов на 280 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.