19 января 2024

Следователи заставили вернуть бизнесмена из ХМАО почти миллиард рублей налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , тысячные купюры, денежный веер, деньги
Бизнесмен полностью возместил ущерб Фото:

Бизнесмен из ХМАО вернул в бюджет страны налоги в размере более 859 миллионов рублей, которые он ранее скрыл, предоставляя ложные документы. Об этом сообщили в окружном Управлении СК РФ.

«В 2016 году фигурант уголовного дела, являясь на тот момент генеральным директором коммерческой организации, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 859 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Следователями <…> принят комплекс мер, в результате которых на стадии следствия подозреваемый добровольно уплатил в бюджет государства всю сумму недоимки», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предприниматель необоснованно пользовался налоговым вычетом по НДС. Уголовное дело прекращено в связи с полным возмещением ущерба.

Аналогичное преступление совершил генеральный директор трех коммерческих машиностроительных организаций из Югры. Бизнесмен с 2017 по 2021 год скрыл налогов на 280 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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Бизнесмен из ХМАО вернул в бюджет страны налоги в размере более 859 миллионов рублей, которые он ранее скрыл, предоставляя ложные документы. Об этом сообщили в окружном Управлении СК РФ. «В 2016 году фигурант уголовного дела, являясь на тот момент генеральным директором коммерческой организации, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 859 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Следователями <…> принят комплекс мер, в результате которых на стадии следствия подозреваемый добровольно уплатил в бюджет государства всю сумму недоимки», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предприниматель необоснованно пользовался налоговым вычетом по НДС. Уголовное дело прекращено в связи с полным возмещением ущерба. Аналогичное преступление совершил генеральный директор трех коммерческих машиностроительных организаций из Югры. Бизнесмен с 2017 по 2021 год скрыл налогов на 280 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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