10 января 2024

В ХМАО осудят главу трех компаний, который пытался утаить от налоговой почти 300 миллионов

Гендиректор организаций из ХМАО пойдет под суд за неуплату 280 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый на протяжении четырех лет уклонялся от уплаты налогов Фото:

В Югре перед судом предстанет генеральный директор трех коммерческих машиностроительных организаций. За 4 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов на 280 миллионов рублей. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора трех коммерческих организаций (ООО „СКАТ-ТП“, „Белмаш-Югра“, „УралАз-Югра“). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)», — сообщили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемый вносил в налоговые декларации ложные сведения о работе подрядчиков. Передавая в налоговую инспекцию ложные данные, мужчина уклонился от выплаты налогов на сумму более 280 миллионов рублей.

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В Югре перед судом предстанет генеральный директор трех коммерческих машиностроительных организаций. За 4 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов на 280 миллионов рублей. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора трех коммерческих организаций (ООО „СКАТ-ТП“, „Белмаш-Югра“, „УралАз-Югра“). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)», — сообщили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в суд. По данным следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемый вносил в налоговые декларации ложные сведения о работе подрядчиков. Передавая в налоговую инспекцию ложные данные, мужчина уклонился от выплаты налогов на сумму более 280 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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