В ХМАО осудят главу трех компаний, который пытался утаить от налоговой почти 300 миллионов

В Югре перед судом предстанет генеральный директор трех коммерческих машиностроительных организаций. За 4 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов на 280 миллионов рублей. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора трех коммерческих организаций (ООО „СКАТ-ТП“, „Белмаш-Югра“, „УралАз-Югра“). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)», — сообщили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направлено в суд.
По данным следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемый вносил в налоговые декларации ложные сведения о работе подрядчиков. Передавая в налоговую инспекцию ложные данные, мужчина уклонился от выплаты налогов на сумму более 280 миллионов рублей.
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