Свердловская область заняла четвертое место в топе регионов по развитию туризма

20 января 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

В 2023 году туристы совершили в регион более 3,5 миллиона поездок Фото: Размик Закарян © URA.RU Национальное рейтинговое агентство и ESG-лаборатория МГУ имени М.В. Ломоносова поставили Свердловскую область на четвертое место в топе восьми регионов по уровню развития туризма. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «Свердловская область вошла в топ-8 регионов по уровню развития туризма в России. Впереди оказались только Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край <…> В группе лидеров по развитию туризма также Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области», — говорится в сообщении. В 2023 году туристы совершили в регион более 3,5 миллиона поездок. Из них два миллиона человек осталась в гостиницах и отелях. Из всех гостей Свердловской области за прошлый год 30 тысяч туристов — иностранцы.

Национальное рейтинговое агентство и ESG-лаборатория МГУ имени М.В. Ломоносова поставили Свердловскую область на четвертое место в топе восьми регионов по уровню развития туризма. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «Свердловская область вошла в топ-8 регионов по уровню развития туризма в России. Впереди оказались только Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край <…> В группе лидеров по развитию туризма также Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области», — говорится в сообщении. В 2023 году туристы совершили в регион более 3,5 миллиона поездок. Из них два миллиона человек осталась в гостиницах и отелях. Из всех гостей Свердловской области за прошлый год 30 тысяч туристов — иностранцы.