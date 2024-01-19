19 января 2024

Свердловская область заняла четвертое место в топе регионов по развитию туризма

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Вечерний город. Екатеринбург, вечерний город, улица малышева, вечерний екатеринбург
В 2023 году туристы совершили в регион более 3,5 миллиона поездок Фото:

Национальное рейтинговое агентство и ESG-лаборатория МГУ имени М.В. Ломоносова поставили Свердловскую область на четвертое место в топе восьми регионов по уровню развития туризма. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«Свердловская область вошла в топ-8 регионов по уровню развития туризма в России. Впереди оказались только Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край <…> В группе лидеров по развитию туризма также Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области», — говорится в сообщении.

В 2023 году туристы совершили в регион более 3,5 миллиона поездок. Из них два миллиона человек осталась в гостиницах и отелях. Из всех гостей Свердловской области за прошлый год 30 тысяч туристов — иностранцы.

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Национальное рейтинговое агентство и ESG-лаборатория МГУ имени М.В. Ломоносова поставили Свердловскую область на четвертое место в топе восьми регионов по уровню развития туризма. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «Свердловская область вошла в топ-8 регионов по уровню развития туризма в России. Впереди оказались только Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край <…> В группе лидеров по развитию туризма также Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области», — говорится в сообщении. В 2023 году туристы совершили в регион более 3,5 миллиона поездок. Из них два миллиона человек осталась в гостиницах и отелях. Из всех гостей Свердловской области за прошлый год 30 тысяч туристов — иностранцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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